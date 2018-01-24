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美國肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

健康你我他／作息健康 我卻驗出缺鐵性貧血

2018-01-24 00:19聯合報 吳明珠／新竹縣

血紅素偏低讓人頭昏、心悸、疲倦，若有這些症狀，應及早就醫檢查，請醫師提供建議，讓...
血紅素偏低讓人頭昏、心悸、疲倦，若有這些症狀，應及早就醫檢查，請醫師提供建議，讓身體機能常保如新。 記者張家樂／攝影
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到了坐四望五的年紀，為了解身體狀況，去年夏天到醫院健檢。檢查結果普遍都不錯，唯獨血壓和血紅素偏低。一般成人女性血紅素應在12gm/dl以上，我卻在8以下。醫護人員頻頻問：「最近常熬夜嗎？昨晚睡得好嗎？適逢生理期嗎？飲食均衡正常嗎？有經常運動嗎？會常感覺頭暈嗎？」。

我向來愛惜身體，多年來因為工作，總是六點不到就起床，晚上早睡不熬夜；平常大多家中開伙，飲食均衡健康；運動是我最愛，每天總要打球或快走一小時以上，流上一身汗才過癮。平常也不覺得血紅素低讓身體不舒服，只是每次想去捐血救人總難如願，因為血液一滴進硫酸銅溶液就像墨汁般暈開，不像別人的會整顆沉入杯底。我也好想知道，血紅素偏低的原因是什麼？

再找時間掛了血液科門診，並做了更精細的血液分析。醫師研判是「缺鐵性貧血」，先讓我每日早晚服用鐵劑，建議少喝茶和咖啡。一個月後，血紅素稍有提升，但仍尚未達到標準，繼續服用鐵劑三個月，終於勉強爬上標準值。

為避免長期服用鐵劑的副作用，醫師建議暫停服用，盡量靠自身努力調整飲食和作息，維持血紅素標準。

血紅素偏低讓人頭昏、心悸、疲倦，若有這些症狀，應及早就醫檢查，請醫師提供建議，讓身體機能常保如新。

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