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精障照顧者專線 傾聽家屬「心苦」

2018-01-24 00:19聯合報 記者鄧桂芬／專題報導

精障照顧者專線元老志工黃莉玲也是一名精障照顧者，用同理心協助精障家屬找到與病人的...
精障照顧者專線元老志工黃莉玲也是一名精障照顧者，用同理心協助精障家屬找到與病人的溝通方式。 記者鄧桂芬／攝影
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龍發堂收容精神障礙者近半世紀，背後呈現精障家屬因社會照顧資源系統薄弱的「心苦」與無奈。

伊甸基金會負責全台第一支精神疾病照顧者專線，由專業社工及資深照顧者接電話，除了傾聽家屬訴苦，也協助連結照顧資源。服務人次逐月攀升，顯見家屬亟需在照顧之餘喘口氣。

設立專線 提供情感支持

伊甸基金會活泉之家主任廖福源說，許多家屬只是要吐苦水，但醫療專業人員不一定懂他的不如意。家暴有保護專線，憂鬱症有自殺防治專線，因而決定自籌自辦「精神疾病照顧者專線」：02-2230-8830。

專線於2015年11月開通，雖因人力財力有限，僅有29名社工及志工輪流排班，但仍盡力於每周一至周五的下午一點半到八點半提供服務。專線開通至今，進線量共3394通，衛福部心口司有意挹注資源合作擴大服務量。

伊甸基金會活泉之家社工師郭可盼說，專線最重要的三項功能，是情感支持、找溝通方法、盤點照顧資源。特別是情感支持，許多照顧者和精障孩子的相處易有衝突，原因多是照顧者對疾病的不了解造成，但強迫就醫反而是壓力。

設身處地 家屬擔當志工

郭可盼說，接線志工很多是精障資深家屬，會先安撫家屬情緒，再討論解決ＳＯＰ。例如曾有男患者幻想自己有女朋友，可能就是因為孤單造成，照顧者利用病人思維角度看待心理需求，有助緩解衝突。

郭可盼說，雖然民眾來電需按通話時間自費，但從剛開通時的每月平均80通進線量，成長到每月150通，每名照顧者平均「訴苦」半小時到1小時。有時也會接到精障者來電。

郭可盼曾接到一通令人心碎的電話。她說，一名思覺失調症孩子急性發作就會出拳揍媽媽，但這名媽媽又捨不得將孩子送住宿式機構，所以每次孩子發病，媽媽就去睡公園。她感嘆，家屬亟需紓壓管道與系統性的照顧資源協助。

推廣資源 幫精障去汙名

黃莉玲是精神疾病照顧者專線的元老志工，也是精障照顧者，照顧有情感性精神分裂症的弟媳多年。她說，過去對精障一無所知，也不知照顧資源在哪，接觸到醫療以外的資源時，都已過7、8年之久。

黃莉玲說，若早點知道照顧資源，她就不必這麼「心苦」。為推廣這份支持力量，她投入志工行列，至今服務破千人，最有成就感的服務案是請一名父親放慢講話速度，這項小改變讓他找到與精障兒子的溝通方法，化解父子衝突。

康復之友聯盟榮譽理事長黃敏偉說，若只強調精障者的醫療用藥，並非所有人都接受，必需導入心理諮商、社會資源、宗教力量等，才能支持精障家庭繼續走下去。「最重要的是，國人必需為精障去汙名化，讓精障家庭不再被排擠。」

精障照顧小撇步

1.協助穿著得體：穿著得體不邋遢，可讓外人更願與他互動。

2.保持衛生習慣：容易忘記洗頭洗澡，維持衛生習慣可降低生病機會。

3.提供單純環境：多巴胺分泌異常，細微聲音也覺得是雜音，易因此發脾氣。

4.維持育樂活動：可讓他在活動或運動經驗中找到自信。

5.提醒按時服藥：按醫囑服藥，可以維持他的腦部功能不退化。

6.善用家屬團體：精障資深家屬有許多經驗，也知道照顧資源何處找。

7.連結長照2.0：長照2.0服務對象新納失能身心障礙者，可與地方照管中心洽詢。

諮詢／衛福部心口司 康復之友聯盟 製表／鄧桂芬

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