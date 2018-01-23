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日月光基金會獎助環保學術論文 16位入選

2018-01-23 17:14聯合報 記者林良齊╱即時報導

日月光文教基金會第4屆「環保學術碩博士論文獎助」今年共有16位碩博士生入圍。圖／...
日月光文教基金會第4屆「環保學術碩博士論文獎助」今年共有16位碩博士生入圍。圖／日月光文教基金會提供
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日月光文教基金會第4屆「環保學術碩博士論文獎助」今年共有16位碩博士生入圍，今天該基金會舉行論文計畫書發表會及第一階段獎助金頒獎，今年以「水」的問題，吸引最多碩博士生研究興趣，每名發給1萬元、預訂在10月15日公布名單，並發給第二階段的獎助金。

由於氣變遷衝擊環境及生態系統，此次獲獎者有博士生從水資源需求者端做研究重點，並以氣候變遷下高脆弱性的社區為研究對象，找出提升社區水資源使用效率的方法。而台灣地區水庫優養化嚴重，有博士生針對自來水中新型藻毒素 (BMAA)進行研究，開發對BMAA的處理方法，以保障供水安全，具有重要的價值與意義。

其他通過第一階段審查的論文研究主題包括：河口與海岸生態環境保護、廢水與汙泥處理、綠色能源前瞻研究、環境汙染整治、永續環境資源管理、環境政策或環境法律，以及環境生態保育相關議題，又以「水」的問題，吸引最多碩博士生研究興趣。

獲獎的博士生包括台灣大學李苑華、陳建樺、余哲瑨，成功大學陳逸廷共4名。碩士生包括台灣大學李政泓，成功大學吳青樺、何星融、游漢威、陳瑩禎、孫曼庭，清華大學陳怡靜、廖偉伶，中央大學陳又新，中山大學王昱琳、林彥伶，宜蘭大學曹均，計12名。

成功大學水資源台灣大學
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