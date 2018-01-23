吃飯太快易胖、太慢易蛀牙 董氏調查：半數兒童待改善

2018-01-23 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



孩子吃飯太快易胖、太慢則易蛀牙，董氏基金會今日公布最新調查發現，半數兒童待改善。聯合報系資料照 分享 facebook

孩子吃飯太快易胖、太慢則易蛀牙，董氏基金會今日公布最新調查發現，超過2成孩童吃飯速度太快、平均吃飯時間不到20分鐘；另有近3成孩子是吃太慢、一餐會吃超過35分鐘以上，其中超過1成還能吃超過1個鐘頭。

為瞭解台灣兒童的用餐時間長度，董氏基金會106年11月找來1891名家中有3至12歲孩子的家長進行問卷調查，調查結果顯示，有52%的孩子一餐吃飯時間在建議的20至35分鐘，而21%的孩子吃太快、平均吃飯時間不到20分鐘；另有27%孩子是吃太慢、一餐會吃超過35分鐘以上，其中12%還能吃超過1個鐘頭。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，吃太快會讓大腦飽食中樞來不及接收飽足訊息，吃飽前可能已經過量，容易導致肥胖，《英國營養學雜誌》去年刊登1篇新加坡研究就有類似發現，該研究觀察386位平均4歲半孩童的午餐狀況，將之分為吃快組（吃快組：速度約快一倍）與吃慢阻，發現吃快組孩童會多吃75%的熱量、約131kcal。其身體質量指數（BMI）、腰圍、手臂周長、皮褶厚度、腹部皮下脂肪與內臟脂肪等皆較高，前4者還達著差異。

許惠玉建議，孩子一餐實際用餐至少20分鐘以上，較能吃到足夠的營養，並讓孩子有時間確實咀嚼幫助消化吸收，也較能維持適當體重，不會過胖或過瘦。

但用餐時間也不宜過久，台大醫院北護分院小兒部醫師湯國廷表示，根據牙科Stephan曲線，食物入口5分鐘後，口腔內酸鹼值即呈酸性，若食物在孩子嘴裡停留時間太久，容易侵蝕牙齒表面的琺瑯質，因而增加蛀牙機率，建議一餐用餐時間不超過35分鐘。