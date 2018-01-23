妙齡女怕胖拒吃藥 甲狀腺風暴兩天就喪命

2018-01-23 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



圖擷自 Michal Jarmoluk 、 分享 facebook 一名20多歲妙齡女子，因為甲狀腺亢進，必須長期服藥控制，但因為愛美，擔心吃藥變胖，吃藥斷斷續續，症狀也時好時壞，後來卻在家中發生休克，男友陪同急診，沒想到病情急轉直下，兩天就過世，原來是因期未治療亢進，導致甲狀腺風暴，多重器官衰竭而死。

台南市立安南醫院新陳代謝科醫師陳擇穎表示，長期未治療甲狀腺亢進，引發甲狀腺風暴的機率雖然不高，約只有10萬分之1，但是對病人來說，一旦發生，幾乎很難挽救，上述的病例是自己親身遇到，因此都會勸病患要積極治療，避免有這樣的遺憾。

這名患者送到醫院急診時，已意識不清，檢驗其甲狀腺素約為正常人的3-5倍，因心、肝、腎都衰竭，住院兩天就過世；醫師從親友口中知悉，患者長期有甲狀腺亢進的問題，曾經服藥控制，但每次吃藥就發胖，為了愛漂亮，後來乾脆不吃藥也不就醫，沒想到發生甲狀腺風暴的嚴重後果，家人與男友都難以接受。

陳擇穎表示，甲狀腺亢進好發於年輕女性，只要能夠服藥及定期追蹤，並不是大問題，但一旦不控制，有可能一再復發，症狀愈來愈嚴重，甚至發生甲狀腺風暴，不能輕忽。

他表示，很多病人都擔心吃藥發胖問題，特別是年輕女性，甲狀腺亢進時，因新陳代謝提高，食量變大、體重卻減輕，服藥控制後，新陳代謝恢復，但如果食量卻沒有調整，就會變胖。

他表示，一般病患服藥控制一年穩定後，就可以嘗試停藥，但是仍需持續追蹤，避免復發，如果一再復發，除了持續服藥，還可以考慮放射碘或手術治療，如果長期未治療，短期內可能有情緒暴燥、心悸、手抖及喘等症狀，長期則會心室肥大、心律不整、心臟衰竭等，有猝死風險，更嚴重的是甲狀腺風暴；而至於為何會發生甲狀腺風暴，機轉並不清楚，並不常見。