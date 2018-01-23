不是公主病！ 疼痛與失眠3個月可能是纖維肌痛症

2018-01-23 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



俗稱「公主病」的纖維肌痛症是一種神經系統疾病，有時被當成心身症或憂鬱症，或停經症候群候，必須靠問診及臨床症狀確診。記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

俗稱「公主病」的纖維肌痛症是一種神經系統疾病，民眾若有廣泛、對稱性疼痛逾三個月，「痛、累、失眠」是纖維肌痛症的典型症狀，臨床上無法靠抽血或影像檢查，有時被當成心身症或憂鬱症，或停經症候群候，必須靠問診及臨床症狀確診。

奇美醫院全人醫療科主任暨神經內科主治醫師林高章表示，纖維肌痛症好發於20至55歲青壯年，其中女性患者約是男性的6倍，發病機轉可能與中樞神經疼痛訊號調控失常相關，目前發生的確切原因目前還不清楚。若全身18處壓痛點有11處以上即可斷定，或是晨起無睡眠飽足感、易倦怠疲勞，症狀長達3個月以上，同時符合中度疼痛指數以上，即可診斷為纖維肌痛症。

林高章表示，患者對疼痛耐受度不到正常人的一半，由於病人屬易感體質，合併偏頭痛的機率，比正常人多出7、8倍，容易被當成偏頭痛治療，另外，會出現慢性全身肌肉骨骼疼痛與壓痛外，還會伴隨容易疲倦、睡眠障礙、腸躁症、憂鬱、焦慮，甚至記憶力退化等症狀。

林高章表示，纖維肌痛症可透過抗憂鬱及抗癲癇藥物，再輔以心理、復健治療及運動，適當的有氧運動、水療SPA、打坐、太極、認知行為治療等，利用抑制中樞敏感作用達到止痛、改善睡眠、減少憂鬱；規律的運動可以改善肌肉強度及關節靈活度，養成固定運動的習慣，可以幫助減緩疼痛並改善情緒。

林高章表示，醫學的進步帶來更精準的治療，從病人的覺醒及參與治療計畫，讓醫師從旁協助輔以藥物改善症狀，藥物並非唯一治療之道，只要病人了解誘發因素，如同預防偏頭痛一般，會讓治療計畫事半功倍。