護理師交班時間算「作功德」 嘉基工會協商成功列加班

2018-01-23 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



勞資權力不對等，籌組工會則有望為基本的勞動權益把關。記者羅真／攝影 分享 facebook

勞資權力不對等，籌組工會則有望為基本的勞動權益把關，嘉義基督教醫院就在去年將護理人員的「交班時間」列為「延長工時」、計算加班費，這正是醫院工會的勞資協商成果。多個醫院企業工會將進一步倡議將「工會法」組織門檻下修，並籌畫組織醫院企業工會的全國聯合會，為醫療勞動政策把關。

嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會副理事長巫文安表示，醫療現場有許多隱形工時，但在勞資權力不對等之下，往往被視為理所當然。舉例來說，三班制護理人員雖明文規定工作時間長為8小時，但實際上，班與班之間的護理人員得進行「交班」，包括交代各床病人狀況、清點器材等，因此早班的人得晚點走、晚班的人得提早來，這段交疊的時間往往是護理人員犧牲奉獻、作功德，但在工會與嘉基院方的溝通下，去年院方同意將交疊的半小時時段列為「延長工時」、計算加班費。

巫文安表示，新通過的勞基法修正案雖設計有把關機制，但全台醫護相關工會屈指可數，如今就面臨衛福部未堅守11小時輪班間隔、研商開啟特例下修的情況，因此仍建議勞工籌組工會，以集體力量傳達勞動者的聲音。

但是，現行「工會法」第11條規範，組織工會應有30名以上勞工連署發起，不少小醫院、小診所恐怕難以找到這麼多人。巫文安表示，未來將倡議將「工會法」組織門檻下修，最理想為5人就能連署發起，同時也將橫向連結個別醫院企業工會、組織全國聯合會，在醫療勞動政策與健保審查等項目上把關。