特約拖救車愛宰肥羊？ 高公局：辨真偽、可申訴

2018-01-23 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



107年高速公路拖救車識別證。圖／高公局提供 分享 facebook

高公局特約拖救車為何「不受歡迎」? 可能與民眾的不快經驗有關。有人說不到20公里被收1.3萬元，有人遇過車子被拖到疑似配合車廠，遭開天價的修理費。高公局表示，首先從車身、識別證、工作證辨明是否為簽約拖救車且證件沒逾期，其次若拖救人員未拖到車主指定車廠，可向高公局投訴，有記點考核機制。

有網友表示在高速公路車禍，自行到場的拖吊車把他的車拖走，下交流道以後還先載他去林口的超商領錢，再拖回台北市松江路附近，被收了1.3萬元也不給三聯單，費用明顯不合理。高公局表示，車主要在車子上架前要求提供官方三聯單，確認收費項目，雙方談定除了基本費用，會多收哪些作業費用。若車主覺得價錢過高，可打1968詢問是否合理，不接受再找另一家。

范姓民眾表示，車輛曾在過了林口交流道附近發生故障，要求拖吊車拖到熟悉的新竹車廠被拒，對方說「只拖到最近交流道的車廠」，結果這家桃園的車廠報價7、8萬元要幫他換一個二手變速箱。范先生最後把車拖回平日維修的車廠，毛病不在變速箱，只花1000、2000元。桃園車廠還收5000元「拆裝費」才肯放車走，其實也沒拆開。

高公局表示，若拖吊車不到車主指定的車廠，或事後超收可以提供三聯單或是拖吊車的車號、時間、起迄點，讓他們去追查是否違規。違規的車主及所屬業者，輕則記點、重則直接開除司機甚至與業者解約。高公局每兩年重新簽約一次，也會把記點缺失為續約參考。至於車廠維修糾紛，高公局說，實在不是他們管轄的範圍，但民眾覺得被敲竹槓要申訴，他們會列紀錄。

高公局提醒，特約拖救車有漆字標示，前擋風玻璃貼有識別證，拖救人員均穿所屬公司制服並佩戴拖救服務工作證，但要留意識別證是不是當年度。