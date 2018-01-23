醫護相關各工會團體 抗議衛福部承諾跳票

2018-01-23 11:26 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 徐兆玄 ╱即時報導



最新通過《勞基法》修正案中，將輪班制換班的最低間隔休息時間從11小時縮為8小時，引發護理基層反彈。衛福部開會討論將護理人員的輪班間隔從11縮到8小時，10多個基層護理師產業工會上午到衛福部抗議，要求維持現狀，勿再用各種理由縮短輪班間隔的8小時，以免醫護人員因為過勞，提高執行醫護工作的潛在風險。

【中央社／台北23日電】

衛福部今邀集醫護相關團體開會，討論在什麼情況下才能將輪班間隔從11小時縮短為8小時，引發醫護勞團不滿，質疑此舉恐大開資方方便之門。衛福部澄清，只是將特殊情況講清楚。

日前通過的「勞動基準法」修正草案中，將輪班制換班休息時間從至少11小時縮短為8小時，引發護理人員反彈，擔心花花班（護理界對畸形班表的統稱）將成常態。衛生福利部多次發布新聞稿強調，護理人員的輪班時間以11小時為原則，除非重大災害、突發事故及嚴重疫情，才可透過勞資協商縮短為8小時，否則不得調整。

衛福部今天上午邀集多家醫院與護理代表研商但書適用情形，基層護理人員質疑衛福部僅邀資方，刻意忽略勞方，擔心會議開完將大開花花班的方便之門，台北市聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會等多個勞團一早就到衛福部大門口抗議。

北市聯合醫院企業工會總幹事張喬瑜表示，面對重大突發事件時，現行的勞基法原本就有延長當班人員工時等因應措施，醫院也可以召回「ON CALL班」。

嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會副理事長巫文安指出，縮短輪班間隔根本無助解決緊急狀況，不僅醫護人員休息不夠，還可能過勞或發生意外，也會造成下個班別的人力缺口，強調補足人力才是重點，呼籲衛福部守住11小時底線，要求院方補足人力，必要時才運用行政管理方式調度。

衛福部照護司司長蔡淑鳳受訪時說，站在衛福部的立場，護理人員仍是以維持11小時輪班間隔為主，除了疫情、天然災害或緊急事故等3種情況時，才可透過勞資協商將縮短輪班間隔時間調整為8小時。

蔡淑鳳表示，今天開會目的就是將這3個特殊情況「講清楚」，這次開會也有邀集醫院團體的工會，並非只邀資方。