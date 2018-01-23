衛福部邀護理代表討論輪班間隔下修 遭批「血汗幫兇」

2018-01-23 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



新通過的勞基法將輪班間隔原則訂為11小時，但例外情形可下修，衛福部今日邀集醫院與護理代表研商但書適用情形，未堅守11小時底線，遭批淪為「血汗幫兇」。記者羅真／攝影 分享 facebook

新通過的勞基法將輪班間隔原則訂為11小時，但例外情形可下修，衛福部今日邀集醫院與護理代表研商但書適用情形，未堅守11小時底線，遭批淪為「血汗幫兇」。十數個醫師或護理工會上午齊聚衛福部前，縮短輪班間隔無助於應對緊急狀況，補足人力才是重點，衛福部應要求院方補足人力、必要時運用行政管理方式調度，而非本末倒置主動為資方開啟縮多輪班間隔的特例。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，護理人員的輪班間隔仍應為11小時，只有在疫情、天然或不可抗拒事變、緊急事故等3個不可抗拒的災害發生，輪班間隔才可經勞資協商下修。

經立院三讀通過的勞基法修正案第34條規範，輪班制勞工換班間隔休息時間以11小時為原則，但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，就能變更休息時間不能少於連續8小時。

嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會副理事長巫文安表示，現行勞基法第32條與第40條已有針對突發狀況的彈性調整措施，毋須再開特例。舉例來說，過去阿里山小火車翻覆時就啟動過啟動大量傷患應變機制，三班制勞工就依上述條文法停止休假或延長工時，他們向前或向後延長4小時工時，下班後休息12小時，再開始上隔天的班，這樣的應變方式能確保不會過勞。

巫文安表示，縮短輪班間隔無助於應對緊急狀況，不僅醫護人員休息不夠、可能過勞與發生意外，也會造成下個班別的人力缺口，因此補足人力才是重點，衛福部應守住11小時底線，同時要求院方補足人力、必要時運用行政管理方式調度，而非本末倒置主動為資方開啟縮多輪班間隔的特例。

高雄醫學大學醫療事業企業工會表示，國際勞工公約（ILO）於1977年就明訂，被派擔任輪班工作的護理人員，在兩班之間應有至少連續12小時的休息時間，我國勞基法規範已低於該標準，更不該適用任何例外情形、將輪班間隔再下修。

【中央社／台北23日電】

醫事司長石崇良今天說，護理輪班以11小時為原則，勞基法對天災、事變和突發有延長工時、停止休假規定，若仍不足因應，才能調輪班間隔。這種狀況應相當少，護理人員不用擔心。

勞動基準法部分條文修正通過，有條件放寬輪班間隔，3月上路。部分護理人員憂心，雇主可能藉此更動輪班間隔，讓醫護過勞。數個醫護民間團體上午到衛福部前抗議，希望政府為醫護把關。

不過，衛生福利部已聲明，勞基法修正後，採輪班制護理人員應以至少間隔11小時為原則，但有3個「例外」，當重大災害、突發事故及嚴重疫情，可透過勞資協商調整輪班間隔，否則不得調整。

衛福部醫事司、護理及健康照護司上午也邀集相關醫事、護理團體、醫院代表等開會，討論3個「例外狀況」的輪班間隔執行方案和細節。

石崇良會後表示，目前勞基法32條訂有突發事件、天災、事變可延長工時；40條也設有因天災、事變或突發事件可停止員工休假，讓醫療機構有足夠人力因應偶發事件。

石崇良說，勞基法修正後，在34條雖鬆動輪班間隔限制，但護理人員輪班仍以11小時為原則。今天的會議有共識，若遇到突發、天災，現有法規的延長工時、停止休假都無法處理、可能危害病人安全的話，才能動用到輪班間隔調整。

根據過去經驗，石崇良說，延長工時跟停止休假仍無法因應的狀況僅SARS發生時，有醫院「封院」，外面的人力不可能進得來或921地震時，因道路交通中斷，醫院也只能被迫使用現有人力。