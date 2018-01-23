樂器太難？素人音樂家教你3分鐘學會吹小號

2018-01-23 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國研院院長王永和在「素人音樂家」的協助之下吹起小號。記者林良齊／攝影 分享 facebook

國家實驗研究院晶片系統設計中心研發出「素人音樂家系統」，透過該系統所包含的「素人音樂家引擎」及「演奏感測器」兩大關鍵技術，可以讓民眾輕鬆在3分鐘內學會演奏樂器。

現代人往往背負著沉重的工作壓力，聽音樂是很好的舒壓方式，若能自己演奏，舒壓效果更好；但在達到抒發情感的境界前，必須先克服學習樂器的艱辛過程—嘴型變化、指法練習等，一般人在還沒學會如何正確演奏樂器前，就已經打退堂鼓了。

但使用晶片中心的「素人音樂家系統」，民眾可以把樂譜下載至手機，開啟「素人音樂家引擎」App；搭配具有「演奏感測器」的物品，使用者不需要看樂譜或是背誦音符，也不必辛苦練習指法或嘴型，只要掌握音樂的節奏及強弱，即可演奏出美妙的音樂。而「演奏感測器」可以安裝在一般傳統樂器。

主導「素人音樂家」開發的晶片中心研究員黃俊銘表示，過去聽聞太多人失敗的學音樂的經驗，因此就興起可以利用晶片協助學音樂的念頭，一開始鎖定小號，「因為小號變化很多，包括指形、嘴型都有變化」，而現在也衍伸至繪圖版上的鋼琴等，他也透露，目前此套系統已經協助很多人對音樂重燃信心，甚至要認真開始學習樂器。

「素人音樂家系統」在2016年德國紐倫堡國際發明展中深受評審青睞，獲頒大會特別獎。「素人音樂家系統」已經取得中華民國專利，潛力與商機無限，目前已經和廠商接洽技轉事宜，預計在今年上半年上市。