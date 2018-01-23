擺脫月光族命運先丟5樣東西？ 律師發文打臉

2018-01-23 11:59 聯合新聞網 綜合報導



狄驤指出想脫離月光族身分，在擁有長期持續性的系統收入前，先從丟掉5樣東西開始。 情境圖／ingimage 分享 facebook

現代年輕人普遍薪水不高，卻不少人喜歡享受優渥的生活品質，讓作家狄驤感嘆，「月光族或窮人，之所以會陷入貧性循環的關鍵，並不是不懂理財之道，而是不知道自己在幹什麼」，同時他也提出建議，有五樣東西必須丟掉，才能擺脫月光族的命運。但也有律師發表不同意見，認為擺脫月光族命運的關鍵應該是增加收入，而非計較一般性的生活支出。

據商業週刊報導，狄驤寫道一般月光族是指，明明月薪只有3萬多，卻老是要過月入30萬的貴婦生活，並不是沒有收入，沒有錢的窮人，而是「習慣性過度消費，自我欺騙在過日子的精神耗弱患者而己」。男性月光族有的薪水不到三萬，每個月還要養車付油錢停車費，還要玩電動儲值和朋友喝酒夜唱，往往才到月中，他就已經把薪水花光，使用信用卡度日。

檢視月光族的皮包，包含了星巴克卡、美甲VIP卡、DVD租片卡、SPA館儲值卡、腳底按摩券、健身中心會員卡。狄驤納悶一個月才領幾張千元鈔，怎麼敢買健身中心會員卡，沒想到月光族說因為姐妹們都有，而且在那裡跑步，才會遇到帥氣又有六塊肌的小開。結果非但沒交到小開朋友，反而是一起辦卡的姐妹都突然不聯絡了，會員卡又不能退費，只好乖乖每個月被從信用卡中扣款。

狄驤也說有些女生不奢華也不愛上夜店，但是喜歡旅遊和看畫展，喜歡吃美食和逛百貨，沒事開車去海邊吹風，或是去咖啡廳上網聊天。女生說這就是自己想要的生活，剛好男友有辦法支付這些開銷，她也沒拿男友一毛錢，衣服鞋子和房租都是自己付，有什麼不可以？但後來和富男友分手後，只能天天擠捷運吃路邊攤，除了上班下班睡覺，一天過一天，省吃儉用的，才勉強可以過日子，根本就像坐牢一樣。

狄驤重申，想有自由，有個愜意的生活，沒什麼不好，但需靠長期持續性的系統收入，不要只靠勞務收入，畢竟，男友老公情夫小王父母的錢，都是別人的，全都靠不住。並建議月光族若真心想脫貧轉運，在擁有系統收入之前，就必須先狠下心丟掉這5樣東西：星巴克儲值卡、SPA美甲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和假姐妹。如果下不了手，就乖乖搬回老家看長輩臉色過日子。

不過律師林智群有不同想法，其實上述的五樣東西跟貸款買車相比，殺傷力根本「還好」，每個月花錢上健身房運動讓自己身體健康，或是偶爾喝星巴克讓自己心情變好，工作效率提高都是可以的。林智群說，人會窮，是因為「收入太少」，若目前的情況是「入不敷出」，首要處理的就是近低開銷，避免負債狀況惡化；但若目前收入是打平的狀態則是要努力增加收入，否則「永遠就是在那3萬範圍內汲汲營營」。