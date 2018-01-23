華航長榮恢復正常起降東京機場

2018-01-23 11:09 中央社 記者韋樞台北23日電



日本東京22日大雪，造成羽田和成田機場部分跑道關閉，班機起降異常，甚至必須改降名古屋機場。華航和長榮表示，今天恢復正常航班，但旅客出門前仍需確認航班。

華航提醒旅客，今天東京航班恢復正常起降，惟航班時刻多有異動。旅客可以多利用華航企業網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮也說，今天5班飛東京的航班，包括桃園飛成田機場和羽田機場各2班，高雄飛成田機場1班均正常起降。

日本東京大雪影響，華航及長榮22日各有1班班機轉降名古屋。