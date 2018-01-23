南部紅害未了 環團批：犧牲南部人的肺

2018-01-23 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



南部空氣品質紅害未了。環保署預估，今明兩天南部的空氣品質仍可達到紅害，等於空氣汙染持續近一個禮拜，民眾批評如入「毒氣室」。環團則表示，興達電廠「南電北送」，其降載比率不到台中電廠三分之一，質疑政府在紅害期間作秀、不注重空品管制成效，管制力道根本不夠，等於是用南部人的肺，來供應北部用電缺口。

接連近五天的南部空品紅害，昨上午稍微緩解之後，晚間開始又開始累積汙染物。環保團體批評在境內空氣汙染期間，政府卻都消失。台灣健康空氣行動聯盟指出，因為風速低，本土汙染物持續不斷累積，中南部空氣品質前幾天開始都已經一片大紅大紫，但是環保單位一直說過幾天會改善，持續至今仍是紅害不斷。聯盟成員許心欣表示，目前地方政府的管制力道都不夠，像是高雄興達電廠降載的幅度太少，高屏空氣汙染達到紅害，降載的比率卻不到中部火力發電廠的三分之一，等於是犧牲南部人的肺，來換北部供電缺口。

環保署回應表示，各地從20日空氣汙染不好開始，都有實施應變機制。機制包括高雄市通知前廿大廠商及汽電共生廠提前應變，共計降載五家，停工或停爐一家，降載同時加藥減排一家、一家改用天然氣等。嘉義縣則查監測數據查核各廠是否符合規範，並以簡訊通知公私場所，採取相關措施。雲林縣除通知公私場所配合降載減排外，還進廠查核確認應變作為，還有一場減少許可申請燃料進料量，另外，台中市有三家配合自主減降。