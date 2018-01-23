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企業平均年終3年來最高 領完年終包個紅包給弱勢

2018-01-23 04:32聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

為了讓弱勢家庭也能在除夕享用一餐溫暖年夜飯，基督教救助協會「1919食物銀行」推出網路認捐年菜活動。即日起至2月14日，歡迎民眾在領完年終獎金、為自己預備年菜之餘，也能包一個紅包給弱勢家庭，踴躍上網認捐一份399元的佛跳牆年菜禮盒。

根據yes123求職網「企業年終獎金與尾牙計畫調查」，今年有高達89.9%的企業將發放年終獎金，而年終獎金的基數平均值落在1.3個月，較去年1.22個月成長，是3年來最高。但這對2016年平均月收16000元、支出卻22000元，高達7成打零工的1919食物銀行受助戶而言，恐怕只是可望而不可求的奢求。

救助協會秘書長夏忠堅表示，2016年1919食物銀行4999戶受助戶中，有高達15%的受助戶是獨居老人，這些老人很多都住在偏鄉部落，靠一點老人年金過活，平常一個罐頭配碗白飯便是一餐。即便在年節，也捨不得花錢買年菜，因為得省下錢來看病或出門坐車。

因此，1919食物銀行特與愛食網合作，自即日起到2月14日止，在救助協會網站、奇摩商城、MOMO等網站，推出1919年菜禮盒募集活動。呼籲民眾在領完年終獎金、為自己預備年菜之餘，也能上網認捐一套399元的「御品佛跳牆禮盒」。期待能在除夕前募集到4200套，放入1919食物包中，讓1919志工能於春節前親送到每個受助戶手中。

1919食物銀行自2011至2017年底，7年來已服務31411戶次，發出144838份食物包。2018年，1919食物銀行預計透過全台475間1919服務中心的志工，每兩個月親送一次食物包給至少4500戶家庭。同時也透過台中園區、蘆洲與台東區域型實體食物銀行、桃園與南港共4家社區型食物銀行，共同為弱勢家庭傳送最即時的溫暖。

夏忠堅表示，1919食物銀行希望每個受助者不僅有基本的三餐溫飽，也能得到應有的尊嚴對待。而一份399元的年菜禮盒，就是讓他們在溫飽之餘，也能淺嚐一份屬於年節的幸福。他呼籲全台愛心民眾在預備自己的年菜之餘，也能送弱勢家庭一份年菜禮盒 (www.ccra.org.tw)。

為了讓全台弱勢家庭也能在除夕享用一餐溫暖年夜飯，基督教救助協會「1919食物銀行...
為了讓全台弱勢家庭也能在除夕享用一餐溫暖年夜飯，基督教救助協會「1919食物銀行」推出網路認捐年菜活動。圖/基督教救助協會提供
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