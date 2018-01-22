親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

威力彩第107007期 頭獎槓龜

2018-01-22 22:41中央社 台北22日電

威力彩第107007期今晚開獎，第一區中獎號碼為06、38、28、13、10、09，第二區中獎號碼為06號。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎無中獎注數，參獎有5注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣威力彩台彩
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

群眾募資平台當紅 延遲出貨糾紛最多

2018-01-21 00:07

長照費列扣除額 學者提解方

2018-01-23 00:21

日本關東大雪 氣象達人彭啟明飛不到東京

2018-01-23 01:14

班機取消不理 師大教授被全日空丟包登機口

2018-01-23 00:40

健康你我他／忙到忘記抹片 肌瘤長大才驚覺

2018-01-23 00:09

男同志捐血 最快5月解禁

2018-01-23 00:09

打造「有心」園地 為罕病妹圓夢

2018-01-23 00:09

健康名人堂／健保資訊上雲端 分級醫療跨大步

2018-01-23 00:09

日本大雪空中塞機 土耳其航空一度傳燃油將盡

2018-01-22 23:50

日成田機場宣布發睡袋、餅乾 國籍航空也卡關

2018-01-22 23:36

為了幫心臟破損不全妹妹圓夢 這間咖啡廳如此「有心」

2018-01-22 20:36

成田機場暫時關閉除雪 華航、長榮被迫延誤

2018-01-22 20:17

麻豆土雞逾萬出清 僅57隻確診禽流感

2018-01-22 19:09

學生看過來！台鐵再增春節優惠票

2018-01-22 18:14

影／「補貨日期」需標示 北市年貨大街新規

2018-01-22 18:07

環保署長李應元南下 籲民眾「省電救空汙」

2018-01-22 17:51

男同志捐血禁令將放寬 同志團體：必須5年沒性行為…太久了

2018-01-22 17:37

五星飯店初二加開午宴 肋眼、松露燉飯吃到飽

2018-01-22 17:18

鼓勵青年出國壯遊 海外體驗專案放寬申貸年齡、額度

2018-01-22 15:34

挑戰民眾公德心！ 賣場推共享菜籃讓民眾帶回家

2018-01-22 15:09

台南麻豆某養雞場疑禽流感 官員：最後一批才發現

2018-01-22 14:48

大掃除、塞車、久坐易痠痛？ 弘光師教你自己按摩放鬆

2018-01-22 14:45

瓦斯春節聯合漲價 最高罰5千萬

2018-01-22 14:29

台北年貨大街 「補貨日」也要標出來

2018-01-22 14:24

28年禁令放寬！男同志可捐血 擬5月上路

2018-01-22 14:20

豬一般的隊友送你上西天！十大年度豬隊友在此！

2018-01-22 14:13

年貨大街出現漂白竹笙 二氧化硫超標20倍

2018-01-22 14:11

祈求所有好事花生！全台百年靈驗宮廟大搜查

2018-01-22 14:04

影／男同志不得捐血禁令將取消！新制最快上半年實施

2018-01-22 13:58

過年超夯白鯧漲聲響起 基隆漁會加購價500元到手

2018-01-22 13:43

改善醫病互動 和萬小芳聊天助寫病歷

2018-01-22 13:37

日本人來台開店 數位時代發行黑膠卡帶

2018-01-22 13:27

玉山積雪結冰多融化 擬解除雪季管制

2018-01-22 13:13

春節中部壅塞走替代道 大眾運輸有優惠

2018-01-22 13:07

天冷又濕 玉山飄雪了

2018-01-22 12:54

海外就醫請領健保 最快8月起限縮院所

2018-01-22 12:41

影／看北海道花海不必出國 太保花海節將登場

2018-01-22 12:36

用了微生物肥料為什麼沒效？專家把脈後這樣說

2018-01-22 12:28

遏止對岸就醫回台領健保亂象 健保署修辦法擬8月上路

2018-01-22 12:18
看更多

熱門文章

衛福部取消男同志不得捐血禁令 新制最快5月上路

2018-01-22 11:33

吳德榮：下周有較強冷空氣南下 且分成兩股

2018-01-22 06:25

公車停靠區違停 擬24小時車牌辨識取締

2018-01-22 02:50

引進姜虎東烤肉餐飲集團驚傳倒閉 11家店全關

2018-01-22 10:47

失智症惡化如雪崩 醫師嘆：家人常忽視深度對談

2018-01-22 07:59

挑戰民眾公德心！ 賣場推共享菜籃讓民眾帶回家

2018-01-22 15:09

影／男同志不得捐血禁令將取消！新制最快上半年實施

2018-01-22 13:58

班機取消不理 師大教授被全日空丟包登機口

2018-01-23 00:40

赴日旅遊注意了！彭啟明：傍晚日本關東將一波降雪

2018-01-22 07:51

心情點滴／娘家今昔

2018-01-22 06:00

遏止對岸就醫回台領健保亂象 健保署修辦法擬8月上路

2018-01-22 12:18

韓國少女系美妝ETUDE HOUSE 3月起結束代理

2018-01-22 09:34

成田機場暫時關閉除雪 華航、長榮被迫延誤

2018-01-22 20:17

男同志捐血禁令將放寬 同志團體：必須5年沒性行為…太久了

2018-01-22 17:37

親子教養／一次到位

2018-01-22 06:00

東北季風增強 北台灣低溫15度

2018-01-22 05:00

怕丙烯醯胺拒吃？那你有超過7000種食物不能吃

2018-01-22 08:00

日成田機場宣布發睡袋、餅乾 國籍航空也卡關

2018-01-22 23:36

過年超夯白鯧漲聲響起 基隆漁會加購價500元到手

2018-01-22 13:43

台南麻豆某養雞場疑禽流感 官員：最後一批才發現

2018-01-22 14:48

天空為限周塔羅(上)／處女 開啟新戀情好時機

2018-01-22 10:32

天空為限周塔羅(下)／雙魚 事業運財運都蠻吃香

2018-01-22 10:36

影／看北海道花海不必出國 太保花海節將登場

2018-01-22 12:36

300多家醫院不實申報健保 健保署追扣金額近億元

2018-01-22 11:31

我見我思／別讓「它」偷走孩子的笑容

2018-01-22 06:00

台鐵曾長達10年遇缺不補 憂老師傅經驗傳承會中斷

2018-01-22 10:00

用了微生物肥料為什麼沒效？專家把脈後這樣說

2018-01-22 12:28

捨不得送！微熱山丘「十犬十美」 禮盒設計好美

2018-01-22 20:45

第5天！高雄空汙再連3天「紅色警示」

2018-01-22 05:03

台灣虎航、德威航空攜手！共享飛釜山大邱

2018-01-22 11:39

台灣川味牛肉麵發展史 改變台灣飲食文化

2018-01-22 12:01

日本大雪空中塞機 土耳其航空一度傳燃油將盡

2018-01-22 23:50

豬一般的隊友送你上西天！十大年度豬隊友在此！

2018-01-22 14:13

中台灣春節2月14日起疏運 下載即時資訊遇塞好改道

2018-01-22 11:27

東北風增強北台灣偏涼 18縣市強風特報

2018-01-22 08:37

水原希子躺地拍照 向日本傳奇超模致敬

2018-01-22 14:41

學生看過來！台鐵再增春節優惠票

2018-01-22 18:14

GPS害你鬼打牆 這兩個搜救神器能帶你出運

2018-01-22 11:00

美國演員工會獎 新生代女星「粉」成一片

2018-01-22 17:20

鼓勵青年出國壯遊 海外體驗專案放寬申貸年齡、額度

2018-01-22 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top