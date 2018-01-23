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健康名人堂／健保資訊上雲端 分級醫療跨大步

2018-01-23 00:09聯合報 李伯璋

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為扭轉民眾動輒往醫學中心就醫，基層醫療逐漸萎縮，導致大型醫院醫護人員嚴重過勞健保署草擬推動分級醫療與落實雙向轉診的六大策略、廿四項配套，其中關鍵主軸便是壯大基層醫療，改變民眾就醫習慣。

跨院調閱 翻轉醫療生態

健保署採取滾動式修正，強化「健保醫療資訊雲端查詢系統」的功能，從今年元旦起，醫療院所已開始修改資訊系統，陸續執行跨院的影像檢查調閱，吾人相信，此舉正是翻轉台灣醫療生態的契機，更是邁向分級醫療的新紀元。

全民健保是台灣的驕傲，但盱衡國內政經情勢，若要提高健保費或部分負擔，有其現實面的難處，務實面對健保財務危機，唯有加強節流措施著手。

我們從健保大數據分析發現，近年來病人接受檢驗檢查的支出成長幅度驚人，106年的前廿項檢查（驗）就耗費688億點，其中不乏患者在短期內重複檢查的項目；同樣的，部分病人因重複就醫而領取多餘藥物，形成醫療浪費的情形屢見不鮮。

平台分享 避免重複醫療

因此，健保署積極擴大「健保雲端藥歷」功能升級為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，希望病人過去的用藥紀錄、各種檢驗檢查項目及結果，甚至電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、胃鏡、大腸鏡與超音波的影像，都能透過這個平台分享給各層級醫療院所，節省不必要的醫療。

目前全台各大醫院陸續把CT、MRI的影像上傳健保署雲端系統，半個月以來，已有335家醫院上傳，上傳率達七成一，上傳件數達7.8萬筆，並有300家進行影像調閱，調閱率為六成三，調閱件數也有1968筆。換言之，今後病人如果在某大醫院做了CT、MRI，如果想到他院徵詢第二意見，不必再花200元至600元請醫院燒錄光碟，同樣的，基層診所醫師在診間也能看得到大醫院檢查的影像及報告，作為病人日後病情追蹤參考。吾人相信，此舉有助於落實分級醫療，更是健保醫療改革的一大步。

突破瓶頸 準備好邁向AI

事實上，健保署資訊部門曾檢視院所間調閱特殊影像檢查的作業流程，一度認為技術門檻高，不易突破，幸而中華電信、負責醫療影像儲存傳輸的PACS廠商，以及介接醫院電腦與健保署封閉型網路系統（VPN）的醫療資訊HIS廠商，群策群力，突破瓶頸，協力完成影像轉輸及下載的基礎網路建設，也為健保未來進入人工智慧（AI）精準審查做好準備。

「不需要證明自己，只要天天進步」，每天每一時刻，都要比昨天的自己更好！健保雲端醫療分享的建置過程，突破許多不可能，期待國人瞭解「厝邊好醫師，社區好醫院」的概念，珍惜醫學中心專注於「急重難罕」的疾病治療，讓台灣真正落實分級醫療的願景。

（本文作者李伯璋為中央健保署署長）

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