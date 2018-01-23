健康名人堂／健保資訊上雲端 分級醫療跨大步

2018-01-23 00:09 聯合報 李伯璋



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為扭轉民眾動輒往醫學中心就醫，基層醫療逐漸萎縮，導致大型醫院醫護人員嚴重過勞，健保署草擬推動分級醫療與落實雙向轉診的六大策略、廿四項配套，其中關鍵主軸便是壯大基層醫療，改變民眾就醫習慣。

跨院調閱 翻轉醫療生態

健保署採取滾動式修正，強化「健保醫療資訊雲端查詢系統」的功能，從今年元旦起，醫療院所已開始修改資訊系統，陸續執行跨院的影像檢查調閱，吾人相信，此舉正是翻轉台灣醫療生態的契機，更是邁向分級醫療的新紀元。

全民健保是台灣的驕傲，但盱衡國內政經情勢，若要提高健保費或部分負擔，有其現實面的難處，務實面對健保財務危機，唯有加強節流措施著手。

我們從健保大數據分析發現，近年來病人接受檢驗檢查的支出成長幅度驚人，106年的前廿項檢查（驗）就耗費688億點，其中不乏患者在短期內重複檢查的項目；同樣的，部分病人因重複就醫而領取多餘藥物，形成醫療浪費的情形屢見不鮮。

平台分享 避免重複醫療

因此，健保署積極擴大「健保雲端藥歷」功能升級為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，希望病人過去的用藥紀錄、各種檢驗檢查項目及結果，甚至電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、胃鏡、大腸鏡與超音波的影像，都能透過這個平台分享給各層級醫療院所，節省不必要的醫療。

目前全台各大醫院陸續把CT、MRI的影像上傳健保署雲端系統，半個月以來，已有335家醫院上傳，上傳率達七成一，上傳件數達7.8萬筆，並有300家進行影像調閱，調閱率為六成三，調閱件數也有1968筆。換言之，今後病人如果在某大醫院做了CT、MRI，如果想到他院徵詢第二意見，不必再花200元至600元請醫院燒錄光碟，同樣的，基層診所醫師在診間也能看得到大醫院檢查的影像及報告，作為病人日後病情追蹤參考。吾人相信，此舉有助於落實分級醫療，更是健保醫療改革的一大步。

突破瓶頸 準備好邁向AI

事實上，健保署資訊部門曾檢視院所間調閱特殊影像檢查的作業流程，一度認為技術門檻高，不易突破，幸而中華電信、負責醫療影像儲存傳輸的PACS廠商，以及介接醫院電腦與健保署封閉型網路系統（VPN）的醫療資訊HIS廠商，群策群力，突破瓶頸，協力完成影像轉輸及下載的基礎網路建設，也為健保未來進入人工智慧（AI）精準審查做好準備。

「不需要證明自己，只要天天進步」，每天每一時刻，都要比昨天的自己更好！健保雲端醫療分享的建置過程，突破許多不可能，期待國人瞭解「厝邊好醫師，社區好醫院」的概念，珍惜醫學中心專注於「急重難罕」的疾病治療，讓台灣真正落實分級醫療的願景。

（本文作者李伯璋為中央健保署署長）