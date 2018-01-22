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北市年貨大街活動期間 商圈停車費調高

2018-01-22 16:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市停車管理工程處表示，年貨大街為台北市農曆年前重要活動，預期將吸引大批人潮，造成前往該區域車輛必須繞行尋找停車位，導致附近交通秩序混亂，為提昇停車場之停車週轉率，改善車輛在場外排隊等候時間及秩序，停管處於2018年貨大街活動期間（自2月1日起至2月14日止）調整商圈內之路邊及路外停車場費率。

停管處說，這次年貨大街活動停車場費率調整情形有西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）等兩側路邊收費車格調整為新台幣（下同）每小時50元；大稻埕公園地下停車場、朝陽公園地下停車場、塔城公園地下停車場假日活動期間調整為每小時60元，非假日活動期間調整為每小時40元；3號水門（含堤防外圍牆邊）堤外停車場及5號水門堤外停車場，假日活動期間調整為每小時50元，非假日活動期間調整為每小時40元。

另為使用路人能輕鬆獲得所在地點附近的停車場即時資訊，可利用「北市好停車」APP，查詢即時停車資訊，透過GPS搜尋所在位置周邊區域之停車場名稱、地址、費率及即時車位等資訊，民眾可以多加利用。

停管處呼籲民眾，年貨大街活動期間區域周邊道路相當壅塞，為避免當地停車不易，請儘量少用私人運具，改搭乘大眾運輸工具及年貨專車前往。

停車場年貨大街
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