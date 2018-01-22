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禽流感保單破蛋 白肉雞與蛋雞場投保

2018-01-22 16:26中央社 台北22日電

為減低禽隻染禽流感的農戶損失，農委會去年10月下旬推出禽流感保單，卻無人聞問。畜牧處、農金局年初說之以理後「終於破蛋」，白肉雞及蛋雞場各一戶投保，可望帶動投保。

確診法定高病原性禽流感的禽場必須全數撲殺，以落實防疫；為減低農民損失、鼓勵主動通報，行政院農業委員會對主動通報撲殺場給予跟成本相當的「評價的6成」作為補償，並於去年10月下旬推出首張禽流感保單，雖然還沒包含土雞及鴨、鵝場，但是白肉雞及蛋雞場可投保。

不過，眼看著入冬已進入1月，仍無養禽業者投保。找來保險公司推出保單的農委會農業金融局及主管畜禽業的畜牧處聯袂下鄉舉辦說明會。農金局長許維文告訴中央社記者：「沒有掛零，破蛋了！」

許維文指出，上週禽流感保單已出現2張，包含桃園縣一家白肉雞場投保2萬7715隻，另一家是彰化縣的蛋雞場投保3萬9000隻。

記者詢問何以能讓養禽業者改變觀念投保，畜牧處副處長王忠恕說明，下鄉對談時，他告訴農民，以飼養2萬、3萬隻規模來說，政府負擔一半，業者一年只要繳新台幣3萬到5萬元，若撲殺時加上政府的補助，可得評價的8成，多出2成、約增加近100萬元補償，值得的。

他也坦白告訴農民，若禽隻有異常不通報、私了，有可能未來補償會更嚴格；其次，農民應革新觀念自己加保，萬一撲殺復養才有相對足夠資本革新設備，帶動產業推進；第三，不要以為大場、密閉式飼養的場就不會感染。王忠恕說，屏東縣大武山蛋雞場是設備革新的知名禽場，飼養逾20萬禽隻，2015年1月確診高病原性H5N2禽流感。

他表示，站在農民的立場、產業永續的角度分析給農民聽，都跟農民生計息息相關，上週於是有農戶投保，而且兩種雞場各一張，相信有帶頭作用，讓其他養禽戶跟進，這樣一來，對產業革新、防疫都好。

禽流感農民農委會
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