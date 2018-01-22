海外就醫請領健保 最快8月起限縮院所

2018-01-22 12:41 中央社 台北22日電



中國大陸醫療院所詐領健保案件頻傳，河北有醫院自稱是健保特約門診，引發關注。健保署今天表示，健保特約院所僅限台澎金馬地區，未來將修法限縮海外核退院所，最快8月上路。

根據自由時報報導，中國大陸媒體日前報導河北省一家市級醫院開幕消息，稱該醫院是台灣的全民健保在河北省的特約定點醫院，是台灣絡病協會、台灣醫療健保服務發展協會合作推出的台灣民眾健保體系。

衛生福利部中央健康保險署副署長蔡淑鈴表示，根據全民健康保險法規定，健保的特約醫事服務機構僅台、澎、金、馬地區，中國大陸地區沒有任何一間健保特約醫療院所，而且民眾在海外除非因緊急傷病就醫，否則一律不予給付。

蔡淑鈴指出，河北該院所自稱健保特約院所不僅已違法，而且主辦單位疑似還是台灣的學協會，已請行政院大陸委員會介入調查，若查證屬實將依兩岸人民關係條例交由相關權責單位處理。

健保署近年調查發現，有多家中國大陸醫療院所宣稱看病可回台申請健保，吸引民眾上門；還有中國大陸診所與台灣人聯手變造診斷書詐領健保費；甚至有醫療院所直接取名為「健保特約診所」，混淆海外民眾視聽，詐領金額更高達數千萬元。

蔡淑鈴坦言，若民眾和醫療院所串通變造診斷書，把輕症寫成急重症，健保署確實難以判斷真偽，加上兩岸沒有司法互助，查證難上加難。不過，近期以大數據分析核退案件，發現很多診斷書、病情都一模一樣，也有集中在特定幾間醫療院所的趨勢。

為此，健保署正研擬修正「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」，共針對2項方案討論，一個是列出海外違規醫療院所黑名單，凡是在這些院所申請核退者，通通不給付；另一個是僅限公立醫院開出的診斷單才給付。

蔡淑鈴指出，由於此次修法涉及所有民眾到海外就醫的權益，將報衛福部討論後核定，經預告、公告等程序蒐集意見，最快8月就能上路。