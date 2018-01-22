用了微生物肥料為什麼沒效？專家把脈後這樣說

2018-01-22 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



政府近來致力推廣有機及友善環境耕作，以減少化學農藥及肥料的使用，並推出國產微生物肥料每公頃最高補助5000元的措施，也使微生物肥料受到農民關注。但有許多農友在使用後，表示效果並不明顯。

台東區農業改良場調查分析土壤，並且比對農友使用方式發現，農民要能依據作物及土壤特性，選用適當的微生物肥料，補充土壤中的有益微生物族群，才能讓植株成長表現好，對於病蟲害及環境逆境的耐受能力也會增加。

台東場表示，微生物肥料中，根瘤菌能與豆科植物的根部共生，可將大氣中氮氣固定而產生氮肥，但其實大多數的微生物肥料，所能提供的是對作物多方面的幫助，提升肥料利用率只是其中一項，其他尚有促進作物生長及拮抗土傳病菌等益處。

台東場表示，微生物肥料要能真正發揮功效，需要有正確的觀念及適當的使用方法。由於微生物肥料中富含活的微生物，易受環境因子影響，其效果表現非速效性，無法如一般肥料般能提供立即性的養分。其功效依施用的菌種、在土壤中的適應性，土壤能提供菌種的養分而定，一般需要使菌種在作物根圈能達旺盛繁殖期，且感染根系20%，才能發揮其功效，農民才能感受到微生物肥料的「肥效」。

專家表示，所謂的肥效，是指微生物肥料能提升土壤養分利用率的能力。以溶磷菌為例，原本施用的磷肥因土壤固定及部分流失後，能實質供給植物利用的比率可能只有10%至20%，經使用微生物肥料後提升至30%的利用率，其實質上並不會自行產生養分，因此在微生物肥料的使用上，仍要搭配一般的有機質肥料或化學肥料使用。