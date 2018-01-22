遏止對岸就醫回台領健保亂象 健保署修辦法擬8月上路

2018-01-22 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



健保署副署長蔡淑鈴表示，目前已著手修改「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」，遏止海外就醫申請核退亂象。記者黃安琪／攝影 分享 facebook 中國大陸部分醫院向來打著台灣健保名號，以變造醫療診斷書等情節，向至對岸洽公、旅遊的國人招攬就醫，協助處理海外健保核退。為遏止亂象，健保署已著手修訂「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」，將公布海外不良紀錄醫療院所不再提供核退，或僅以公立醫院為主，最快8月上路。

健保署副署長蔡淑鈴表示，國人在海外因緊急傷病就醫，需先自付醫療費用，但回台後，可憑診斷書等相關資料，經評估符合條件可申請核退，過往是以醫學中心的門診、住院、急診平均作為最高給付上限。自今年元旦起，已改為各級醫療院所平均，但民眾申請健保核退，需符合緊急傷病或急重症等條件。

不過，在海外就醫申請健保核退案件中，每年有8成的申請件數是來是中國大陸的醫療院所。過往對岸一直有部分的醫院、診所，打著台灣健保的名號，直接稱作是台灣健保的特約診所，混淆在當地生活、旅遊國人的視聽，變造一般就醫診斷書為緊急重症、或人分明在台灣卻有對岸醫院的診斷書、甚至有中國診所與台灣民眾聯手詐領健保費等，亂象存在已久。

蔡淑鈴說，因民眾持有的診斷書，有時實在難以判斷究竟是否真為緊急傷病或急重症，一方面會針對文字委由審查醫師評估釐清，目前也已針對核退案件進行檔案分析，針對有雷同且制式的診斷書、或集中某些醫療院所等進行分析，未來將直接公布這些醫療院所的名單，禁止及提供海外就醫核退。

為遏止民眾申請海外就醫核退亂象，蔡淑鈴指出，目前健保署已修訂「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」，將朝公布這些不良的海外醫療院所名單不再提供核退，或直接設定僅公立醫院能提供核退，預計修改辦法後送衛福部核定，再行預告及公告，最快今年8月上路。