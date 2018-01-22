台灣川味牛肉麵發展史 改變台灣飲食文化

2018-01-22 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



BBC中文網刊登台灣媒體人威克的「翻轉本地口味的『川味』牛肉麵」文章，記錄了「川味」牛肉麵在台灣的發展歷程。文章指出，一個當初是為了謀生而想出來的料理，卻意外地讓台灣的飲食習慣出現了改變，背後有段辛酸的故事。

文章表示，早年台灣吃牛肉的風氣並不普遍，這是因為當時以農業為主的台灣社會，農民因感念耕牛的辛苦極少屠宰牛，牛肉自然就不便宜，很難走上尋常百姓的餐桌。

1949年之後，許多軍人隨著國民黨到台灣，家裡食指浩繁，低微的薪水很難維持家計，因此紛紛經營副業貼補家用，有的作裁縫、有的做燙頭髮、還有許多就投入與吃有關的行業。打著「四川牛肉麵」的「川味」牛肉麵就是在這種歷史背景下產生，以肉質較韌且耐煮的牛腱鹵製作為主角、搭配牛骨頭熬煮的原湯。

為什麼是「川味」？這是因為當年食客並不習慣原味的牛湯，所以除了加入五香八角之「川味」類的香料、還在炒制牛骨頭準備熬湯的時候加入了因為想家而模仿做出來的“川味”豆瓣醬。

原先辣椒在台灣料理中所扮演的不過是「配色」點綴的角色，基本上在1950和1960年代台灣吃辣的人口就是以隨軍赴台的士兵為主，台灣本地人口幾乎都是吃不慣辣味。

但是隨著「川味」牛肉麵的風行，台灣吃辣的人口也就越來越多，當年為了思念家鄉所做的豆瓣醬如今成了台灣南部岡山的特產，後來還衍生出了提味的辣牛油，將辣味導入台灣社會的飲食文化。

文章指出，牛肉麵能夠在台灣成為平民料理，其實和美國也有相當大的關係，也可以算是美國和台灣之間貿易角力下的意外結果，美國的貿易壓力不經意地成了普及「川味」牛肉麵的助力。

在上世紀70年代，台灣以成衣紡織等輕工業出口為主，最大的出口對象就是美國，最大的貿易順差國也是美國，美國以「平衡貿易逆差」為由施加壓力要求台灣開放牛肉進口。

台灣抵抗不住壓力，開放牛肉進口，但開放的對象也包括澳洲和紐西蘭，美國的牛肉是以牛排之類的高級肉品聞名，但牛腱之類比較低價的牛肉卻是澳洲的強項，開放進口之後，市場上牛肉的價格大幅度下跌。