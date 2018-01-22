全台9大博物館聯盟 購票有優惠

2018-01-22 12:05 中央社 台東縣22日電



台灣9大博物館推出聯合購票優惠，凡持107年其中任一館票根或有效會員卡，即可享受結盟館購票優惠。

史前館展示教育組員邱瓊儀今天表示，全台9大國立博物館結盟，連結北、中、南、東攜手合作，共同推出持參觀票券、會員卡的購票優惠，凡持任一館107年門票票根或有效會員卡，享受結盟館所半價、優待票等好康優惠，期限至107年12月31日。

9大國立博物館結盟的是國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立海洋科技博物館、國立台灣博物館、國立歷史博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館及國立故宮博物院本院及南院。

邱瓊儀表示，寒假與春節假期即將到來，民眾可趁著年節期間走南串北、四處旅遊探親之際，順遊各地博物館，博物館聯盟推出的優待，針對全票提供七折到半價不等優惠，讓大家不僅省荷包還能玩遍全台博物館。

邱瓊儀表示，史前館107年度有「與祖先對唱～海端鄉布農族Pasibutbut特展」、「馬修連恩聲音雕塑展」、「玉見臺灣：史前與當代之交會特展」。以及2月9日即將開展的「音樂的慰藉：臺灣原住民現代歌謠中的共享記憶特展」。

常設展廳新增了運用虛擬實境、擴增實境、體感互動、沉浸體驗等互動科技打造的互動展示，內容豐富。