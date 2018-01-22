台灣虎航、德威航空攜手！共享飛釜山大邱

2018-01-22 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣虎航董事長張鴻鐘(左)與南韓德威航空總裁鄭鴻根，今天宣布2航線共享班號開賣，交換紀念品。記者雷光涵／攝影 分享 facebook 台灣虎航與南韓的廉價航空德威航空(Tway Air)，今天宣布3月起在桃園-釜山、桃園-大邱兩條航線共用班號。台灣虎航董事長張鴻鐘說，德威航空的台韓航網將更全面，虎航也希望開發更多南韓旅客選擇虎航，創造雙贏。共享班號有沒有降價空間？德威總裁鄭鴻根表示，應該有票價調整的空間。

旅客未來可在台灣虎航或德威航空官網上，購買這2條航線。由於德威航空沒有營運台灣與釜山間的往返航班，桃園-釜山都由台灣虎航執飛，每周有3班；德威每天都有飛桃園-大邱，與虎航共享班號後，每周二、周五會有兩班往返桃園與大邱。

德威總裁鄭鴻根表示，2014年金浦-松山是進軍台灣的第一條航線，也是至今最熱門的航線，之後拓展了大邱-桃園、仁川-台中與高雄，是南韓LCC(廉價航空)往返台灣最多的公司，已有51萬人次利用，不過9成是韓國旅客，期待共同班號合作有更多台灣旅客搭乘德威。鄭鴻根透露計畫新增台南為新航點，台中、高雄也考慮增班。德威目前與南韓易斯達、柬甫寨的LCC已有合作。

張鴻鐘表示，共享班號可以不需營運就可進入新市場，擴大航網，以LCC的AIRAISA為例，甚至與傳統航空公司共享班號。他表示，外界說LCC的航點與價格與傳統航空愈來愈接近，其實是越來越沒有重疊，台虎飛日本小松、旭川、茨城、澳門-台中等，都是母公司華航沒有的航線，未來也會秉持這樣的原則，找藍海。他說，台虎的競爭對手不只是華航，也有長榮及共20家飛台灣的LCC，橘子、蘋果很難比。

台虎2014年開航至今，有11架A320機隊，去年營運穩定獲利5億元，今年又一新里程碑，成為首家與外籍航空公司進行共用班號的LCC。台韓二地共3條航線，張鴻鍾表示，非常希望能進軍首爾，但尚未獲同意。

台灣虎航與南韓的廉價航空德威航空(Tway Air)，今天宣布3月起在桃園-釜山、桃園-大邱兩條航線共用班號。 圖／台灣虎航提供 分享 facebook