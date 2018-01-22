衛福部取消男同志不得捐血禁令 新制最快4月上路

2018-01-22 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



民眾捐血示意圖。記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 我國實施28年「捐血者健康標準」將出現重大修正，衛生福利部國血國用諮議會委員決議解除現行「男同志終生不得捐血的禁令」，將放寬至「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」，食藥署預定於農曆年後預告，如果沒有重大異議，新制將在4月中旬上路。

依現行規定，只要有過「男男」間的同性性行為者，終生不得捐血，不少同志認為這是嚴重歧視，「我想救人，卻因為是同性戀，就不能捐血」，為此，在2016年9月在行政院公共政策平台提案要求取消這項禁令。

不過，當時也有一群網友同樣在公共政策平台提案連署，認為不應開放男同志捐血，維持現狀，理由於檢驗空窗期與隱瞞難以控管，一旦出現疏失，傷害影響卻是無限大。

由於贊成與反對的連署，均超過5000人，衛福部不得不正視「男男間性行為之捐血限制」議題，於去年9月27日召開「國血國用諮議會」，討論並修正「捐血者健康標準，當時委員參考國外作法，認為應該解禁，但必須有一段觀察期，健康上確實沒有疑慮，才能捐血。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，因為這項議題較為敏感，且牽扯到傳染疾病，因此，在會議上，專家傾向贊成由疾管署來主導，當時疾管署代表則提出先放寬至「5年內有男男間間性行為暫緩捐血」，等觀察一兩年後，再放寬到「1年間有男男性行為者暫緩捐血」。

與會專家認為，現行愛滋檢驗技術提升，檢驗空窗期從21天縮短到11天，因此，同意可放寬禁令。不過，新制上路後，相關單位應持續監測捐血者陽性率，避免國人利用捐血篩檢愛滋病。

祁若鳳指出，這幾個月來，針對法制面及文字修正部分進行審查，已經將開放禁令放入修法條例中，依照行政程序，應該會在1個月後，差不多過完農曆年後，逕行預告草案，在60天內，如果沒有重大反對意見，就可正式上路。

祁若鳳說，包括美國、歐盟、澳洲等大部分國家均已解除男同志不得捐血的終生禁令，而是採「年限」管理，只要在一定期間內未有男男性行為，就可捐血救人。