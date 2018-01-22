300多家醫院不實申報健保 健保署追扣金額近億元

2018-01-22 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



健保署副署長蔡淑鈴，說明去年國內醫療院所不實申報健保給付等違規，共處分363家醫療院所，逾1.6億元。記者黃安琪／攝影 分享 facebook 為揪出醫療院所不實申報健保費，衛福部健保署去年查核780家醫療院所，竟有363家涉不實申報健保費，查處追扣近億元，最嚴重終止特約的醫院，包含桃園敏盛綜合醫院，停止其外科住院醫療業務一年，而藥局及西醫診所違規比率也較高。

健保署副署長蔡淑鈴表示，健保署透過系統監測與大數據分析，在全台兩萬多家醫療院所中，一旦發現有醫療院所申報異常就會主動查處，雖然無法每家都查，但盡量做到精準查核，去年查核780家醫療院所中，共有363家違規，其中有15家違規情節重大處停約一年以上或終止特約，整體違規率為1.3％。

而在查處醫院、西醫診所、中醫、牙醫、藥局等醫事服務機構違規件數中，以藥局查處151家，就有87家違規，占率57％最高；西醫診所查處345家，也有162家違規占46％，違規項目包含虛報醫療費用、自創就醫紀錄、虛報藥費、以未具醫師資格的人員替病患看病、自立名目收費等。

而健保署去年也啟動三大查核專案，包含照護機構、自費異常、高齡安心就醫專案，經查核152家醫療院所就有128家不實申報、健保給付項目卻要民眾自費、醫師年齡過高未親自看診等，查處追扣、扣減逾5600萬元。

健保署違規查處任務小組專委黃拱恒說明，在三大查核專案中，針對照護機構不實申報健保費用共47家；醫療院所一邊向民眾收取自費，又同時申報健保給付違規共44家，以及高齡醫師狀況不佳，未能親自看診仍申報健保給付共37家。

針對去年整體違規醫療機構，健保署也祭出裁處，包含違規記點112家、扣減費用169家、67家停止特約1至3個月，並有15家終止特約。經查處追扣金額及扣減與罰鍰金，共追回逾1.6億元。