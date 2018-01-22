中台灣春節2月14日起疏運 下載即時資訊遇塞好改道
交通部公路總局第二區養護工程處指出，因應107年春節連續假期，公路總局自107年2月14日（星期三）至2月21日（星期三）共計8天，實施春節連續假期交通疏運計畫。針對國道易壅塞路段，建議中部地區國道壅塞時，可改走轄區台61線、台74線及台3線等道路。
施工路段是台12線（台灣大道）沙鹿陸橋改建工程，目前主橋開放雙向四車道通行，匝道橋持續施工，用路人行經該路段時須依號誌及指示標誌標線行駛。
管制路段為台8臨37中橫便道，春節期間每日上午7點、10點、中午12點、下午兩點半及4點半在上谷關及德基兩地管制站雙向同時放行，天候狀況不佳仍封閉道路。
春節期間台中地區熱門風景區估計是清水高美濕地、大甲鎮瀾宮、國道4號終點與台3線路口（豐原與石岡交界）、新社地區及谷關風景區。
公路總局建置即時交通資訊網，道路沿線設置可變資訊標誌、路況廣播及通報專線等資訊，用各人可下載app，內容如下：
1.省道即時交通資訊網：公路總局網站提供即時交通資訊，包括CCTV即時影像、路況事件、壅塞情形等，增加智慧型手機查詢即時影像功能，供用路人掌握交通資訊。
2.可變資訊標誌：台中轄區設置27座可變資訊系統(CMS)，提供最新交通路況及政策宣導。
3.路況廣播：轄區快速公路，每10公里設置警廣路況報導頻道FM94.5，供用路人隨時掌握最新路況。
4.道路維修通報專線：台中工務段電話04-26992580、谷關工務段電話04-25951224，員林工務段電話0800-000183便於大眾通報路況，工務段24小時均有人員值班。
5.路況查詢及通報：用路人服務中心專線0800-231035。
留言