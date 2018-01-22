中台灣春節2月14日起疏運 下載即時資訊遇塞好改道

2018-01-22 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



中台灣春節疏運，2/14到21日共8天，下載省道即時交訊息，出門掌握路況。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 交通部公路總局第二區養護工程處指出，因應107年春節連續假期，公路總局自107年2月14日（星期三）至2月21日（星期三）共計8天，實施春節連續假期交通疏運計畫。針對國道易壅塞路段，建議中部地區國道壅塞時，可改走轄區台61線、台74線及台3線等道路。

施工路段是台12線（台灣大道）沙鹿陸橋改建工程，目前主橋開放雙向四車道通行，匝道橋持續施工，用路人行經該路段時須依號誌及指示標誌標線行駛。

管制路段為台8臨37中橫便道，春節期間每日上午7點、10點、中午12點、下午兩點半及4點半在上谷關及德基兩地管制站雙向同時放行，天候狀況不佳仍封閉道路。

春節期間台中地區熱門風景區估計是清水高美濕地、大甲鎮瀾宮、國道4號終點與台3線路口（豐原與石岡交界）、新社地區及谷關風景區。

公路總局建置即時交通資訊網，道路沿線設置可變資訊標誌、路況廣播及通報專線等資訊，用各人可下載app，內容如下：