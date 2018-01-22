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年貨大街新規範 「補貨日期」也要標出來

2018-01-22 11:26聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

年貨大街今年起販賣商品除須標示品名及原產地外，還要標示「補貨日期」。記者陳靖宜／...
年貨大街今年起販賣商品除須標示品名及原產地外，還要標示「補貨日期」。記者陳靖宜／攝影
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農曆年節將近，台北市年貨大街也已蓄勢待發。為把關民眾吃的品質，北市衛生局公布，將於2月開始要求北市八大年貨商圈，販賣商品除須標示品名及原產地外，今年還要標示「補貨日期」，新政一出，預計影響迪化商圈等八大年貨大街、共計600家食品攤商。

台北市迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，過去民眾對於年貨大街的食物多半有疑慮，因為食品標誌較模糊，因此今年開始，迪化年貨大街招商新規定，就嚴格要求廠商需把大包裝的製造日期、產地標示清楚，販賣台上的食品皆是分批補貨，也應標清補貨日期，讓民眾一眼就可知道自己買的東西，何時製造、何時補貨。

衛生局科長王明理表示，依照台北市食安條例第九條公告，台北市年貨大街8大商圈攤商販售之3大類散裝加工食品，如「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子等植物、乾果類食品」、及「軟糖、花生糖等休閒類食品」應標示品名、原產地及補貨日期。

王明理表示，攤商可以於外包裝黏貼或以立牌、插卡方式明顯標示，目前雖無強制開罰，僅以輔導為主，但是各商圈在針對年貨大街招商時，皆有把該項要求列在招商辦法中，且衛生局也將動員稽查人員稽查迪化商圈、榮濱商圈、後站商圈、華陰街商圈、台北地下街商圈、寧夏夜市商圈、沅陵街商圈及四平陽光商圈等8大年貨大街每日巡查，因此預期商家皆會自律、配合。

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