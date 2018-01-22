公車停靠區違停 擬24小時車牌辨識取締

2018-01-22 02:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



汽、機車在公車停靠區違停衍生事故層出不窮，公車無法沿路停靠也造成身障者及嬰兒車不便，交通部道安會報補助計畫今年鎖定科技執法，下半年台中將首開全國先例啟動公車停靠區科技執法，透過可辨識車牌、車種的攝影器判別，超過3分鐘就自動取締開罰；新北、桃園也都推出相關計畫，台北、高雄也評估跟進。

去年9月新北市中和兩名女大生雙載，疑為閃避速度較慢的公車、遭後方貨車超車輾斃，停在路邊讓公車無法靠站的整排計程車形同「幫凶」，經道安會報提案，交通部日前預告修法提高公車停靠區違停罰則，最快春節後上路；不過停靠區違停事故仍天天上演。

道安會執秘謝銘鴻表示，停靠區違停造成事故常因警力有限罰不勝罰，今年道安工作計畫補助盼能透過科技輔助設備取代執法或管理人力，矯正或減少投機違規行為、減少肇事，「科技執法不是為開罰，而是為遏止違規，救人命。」

根據台中市交通局提案，最快今年10月將在新光三越大遠百商圈、中友商圈等兩處公車站試辦科技執法申請四百萬，除將引進國外技術在地面採用虛擬線圈辨識是否違停，並在公車站前後設置可偵測車牌及車種的攝影機，停靠2至3分鐘將播音勸導「儘速離開」，若未離開將儲存影像後開單舉發。

台中市交通局副局長馮輝昇說，兩處商圈每到假日常因公車無法靠站引發大塞車，科技執法預計8月測試並確保準確度達到9成5以上；停靠站淨空後，下一步將嚴格要求司機沿路邊停靠，並擬列入公共運輸服務評鑑，透過攝影判別，違者可計點並減扣補助款，嚴重者可取消路權。

新北市交通局則申請249萬元。新北市交通大隊長李宏振說，初期鎖定板橋車站計程車排班區，該處雖可容納約20輛計程車，卻都會溢出並佔用縣民大道機車優先道，現場險象環生，員警天天站崗超過10年卻宛如「趕蒼蠅」，一離開違停又湧回來，下半年啟動科技執法盼可「讓計程車死心」；原計也將在女大生事故現場裝設，但因經費有限將於下一階段推動。

桃園市交通局副局長張新福也表示將啟動「清站專案」，預計以600萬經費在數十個公車格裝「地磁系統」並在公車裝設接收器，偵測到公車格內有其他車輛可立即通報派出所開單，下半年上路。