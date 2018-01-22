公車停靠區違停 擬24小時車牌辨識取締
汽、機車在公車停靠區違停衍生事故層出不窮，公車無法沿路停靠也造成身障者及嬰兒車不便，交通部道安會報補助計畫今年鎖定科技執法，下半年台中將首開全國先例啟動公車停靠區科技執法，透過可辨識車牌、車種的攝影器判別，超過3分鐘就自動取締開罰；新北、桃園也都推出相關計畫，台北、高雄也評估跟進。
去年9月新北市中和兩名女大生雙載，疑為閃避速度較慢的公車、遭後方貨車超車輾斃，停在路邊讓公車無法靠站的整排計程車形同「幫凶」，經道安會報提案，交通部日前預告修法提高公車停靠區違停罰則，最快春節後上路；不過停靠區違停事故仍天天上演。
道安會執秘謝銘鴻表示，停靠區違停造成事故常因警力有限罰不勝罰，今年道安工作計畫補助盼能透過科技輔助設備取代執法或管理人力，矯正或減少投機違規行為、減少肇事，「科技執法不是為開罰，而是為遏止違規，救人命。」
根據台中市交通局提案，最快今年10月將在新光三越大遠百商圈、中友商圈等兩處公車站試辦科技執法申請四百萬，除將引進國外技術在地面採用虛擬線圈辨識是否違停，並在公車站前後設置可偵測車牌及車種的攝影機，停靠2至3分鐘將播音勸導「儘速離開」，若未離開將儲存影像後開單舉發。
台中市交通局副局長馮輝昇說，兩處商圈每到假日常因公車無法靠站引發大塞車，科技執法預計8月測試並確保準確度達到9成5以上；停靠站淨空後，下一步將嚴格要求司機沿路邊停靠，並擬列入公共運輸服務評鑑，透過攝影判別，違者可計點並減扣補助款，嚴重者可取消路權。
新北市交通局則申請249萬元。新北市交通大隊長李宏振說，初期鎖定板橋車站計程車排班區，該處雖可容納約20輛計程車，卻都會溢出並佔用縣民大道機車優先道，現場險象環生，員警天天站崗超過10年卻宛如「趕蒼蠅」，一離開違停又湧回來，下半年啟動科技執法盼可「讓計程車死心」；原計也將在女大生事故現場裝設，但因經費有限將於下一階段推動。
桃園市交通局副局長張新福也表示將啟動「清站專案」，預計以600萬經費在數十個公車格裝「地磁系統」並在公車裝設接收器，偵測到公車格內有其他車輛可立即通報派出所開單，下半年上路。
台北市交通局是國內率先透過公車行車記錄器舉發停靠區違停，但往往仍要「看司機心情」，局長陳學台表示將協調交通大隊挑出違規、肇事率高的公車停靠站，向交通部提出科技執法申請；高雄市交通局主秘黃榮輝也表示將與警方討論後評估提出公車停靠區違規停車科技執法計畫。
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