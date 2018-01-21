蔬食吃到飽！高雄創意「蔬食百匯」 讓你忘了在吃素

2018-01-21 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



近年台灣蔬食市場與國際接軌，吃蔬食不只擺脫以往對吃素的刻板印象，更隱含著現代人對健康的態度，成為充滿年輕感的日常選擇之一。位於高雄捷絲旅站前館2樓的「Double Veggie蔬食百匯」，不只是素食者的天堂，更吸引不少外國旅客、年輕人等日趨增加的蔬食愛好者造訪，不給你假葷食，反而推崇新鮮自然的創意滋味。

Double Veggie蔬食百匯由高雄捷絲旅團隊打造，明亮通透空間，提供以蔬食為主的多元各國料理，不仔細看，就如一般飯店自助餐，不過這裡的主角從大魚大肉，轉換成新鮮蔬食料理。Double Veggie蔬食百匯表示，這裡堅持讓顧客「吃得自然吃得健康」，吃得很飽也較無負擔。

走到半開放式廚房前，可依照食量選擇各式義大利麵、醬料，告示牌上清楚標示「五辛素」等不同蔬食分類，現點現做。一旁則有不定期企畫的蔬果主題，如近期有台灣小農有機蔬菜，包含有機松阪青、有機水口白菜、有機塌裸菜等，川燙後吃得到實在滋味，搭配主廚特製醬料。

再往下走，則有師傅們不斷腦力激盪而研發出的手工Pizza，有甜有鹹，層次感豐富，成為秒殺料理。台味、義式、日式等輪番上陣，不定期提供DIY形式美食，過去曾推出蔬食版「麻辣燙」，選用水果蔬菜熬煮出精華湯頭，其他還有「刈包」、「過橋米線」等。

其他湯品、甜點、飲品也有不少選擇，每到中午幾乎客滿，常有三代同堂家族一起造訪，也能看見歐美、港澳新馬等各國旅客特別來享用，下次來高雄不妨試試。

Double Veggie 蔬食百匯

電話｜07-9733586

地址｜高雄市新興區中山一路280號2樓

營業時間｜午餐 11:30－14:00、晚餐 17:30—21:00