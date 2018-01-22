GPS害你鬼打牆 這兩個搜救神器能帶你出運

台中市消防局救災救護指揮中心24小時都有人員執勤和派遣。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

衛星導航、手機GPS系統當道，民眾開車找路很好用，但偏僻地區、山路太依賴導航，可能「鬼打牆」，不知不覺走到死路。消防人員提醒民眾，在山區找路時發現導航一下叫你左轉、一下子右轉或迴轉，這時就別再仰賴導航，盡可能退回大馬路或原地待援，以免延誤時機又危險。

導航進了墓仔埔 嚇到皮皮剉

登山或開車迷路者打119報案後，台中市消防局會傳此簡訊，讓報案者連結並自動傳出受困者的座標給消防局人員。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

2015年，一名18歲男大生從台中騎單車回台南白河老家，為了省時間，他看Google Map抄捷徑，最後受困在嘉義山區的亂葬崗出不來；男大生眼見手機快沒電，緊急把受困地點傳訊給家人報警求援，警方直到凌晨三點才找到他。員警形容當時男大生緊抓單車把手，在黑漆漆的道路上不停發抖，簡直嚇壞了。

南投草屯一條通往中寮的舊路因921地震時毀損，幾乎荒廢少人使用，去年發生多起遊客靠導航要到附近山上一家知名書院，全開到這條廢棄舊路，最後都只能報警求救。

嘉義縣去年也發生民眾要到民雄著名景點旺萊山，衛星導航卻將車子引導到一處鳳梨田，車輪卡在剛翻土又下過雨的田地動彈不得，駕駛也是報警才脫困。

叫你不斷轉圈 鬼打牆有徵兆

警方表示，衛星導航可能因圖資未更新，或地形限制，電腦路線規劃會有落差，山區羊腸小徑，很多甚至不在建置系統內，靠導航「非常危險」。警方說，如果發現導航「跳針」，明明沒有叉路卻不停叫你「右轉」、「左轉」、「迴轉」，應該就是「鬼打牆」，此時千萬不可再依賴導航找路。

完全迷失方向 原地待援才最安

報案者連結簡訊後，可按傳送，消防局人員就迅速知道對方位置。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

「千萬別再往前走。」消防人員說，山區導航迷路，切忌盲目前行，以免越走越遠，延誤救援時間，置自己於險境；救難人員建議，若確定距離進山區道路不遠，可嘗試先退回市區大馬路，萬一已完全失去方向，「原地待援是最好選擇」。

中市GPS定位 消防局即刻救援

報案者按傳送後，會在電子地圖上顯示出自己的位置和座標。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

台中市消防局為了山區救援，今年開始啟用新研發的GPS定位輔助系統，透過系統可取得受困民眾座標，縮短搜救時間。這套系統上路20天，已成功救援1名開車迷路駕駛，和3名登山受困民眾。

台中市消防局救災救護指揮中心隨時都有執勤人員坐鎮。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

本月9日晚上，一名女大學生開車要到大學上課，使用車上導航迷路進龍井山區 ，車子最後卡住動彈不得。她打119求救，消防局透過新系統的連結簡訊，線上指導她使用手機GPS定位輔助系統，迅速取得她的座標位置，再通報警方派員前往尋獲迷路女學生，迅速協助脫困。

有網路訊號 系統就會回傳座標

報案者可拍現場照片特徵，傳給消防局以利快速搜救。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

消防局表示，報案人只要網路訊號正常，系統可自動回傳定位座標及傳送照片，line群組也會開啟對話，安撫報案人情緒，即刻救援。

台中市消防局派人上山搜尋登山失蹤的山友。 圖／台中市消防局提供 分享 facebook

2名登山客元旦攀登和平區橫嶺山，回程迷路，台中市消防局下午1點獲報，透過系統迅速找到2人位置，警、消、救難人員隨後上山搜救，2個小時就找到迷路山友，平安帶出登山口。

消防局說，登山民眾常會帶手機上山，但多半不會使用手機GPS定位功能，此系統會自動連結並進行定位，只要網路訊號正常，成功率百分之百。

登山未帶定位裝備 最高罰1.5萬

另外台中市今年實施「登山活動管理自治條例」，明文規定登山者必須攜帶具定位功能與緊急聯絡的通信設備，違反者可處3000元至1萬5000元罰鍰；一名登山客跨年時攀東卯山失蹤，警、消3天搜救，卻發現他元月2日就已自行安全返家，依法開罰。

北市視訊119 「面對面」教自救

台北市消防局則新開發「視訊119」系統供民眾免費下載，不但可透過視訊線上教學讓民眾先簡單自救，也可提供救難人員掌握受困人位置和狀況，做有效率救援。

北市消防局說，北市山區不高，多半仍有手機訊號，一旦迷路可藉此求救；此App系統可讓民眾與救難人員「面對面」，提供最正確資訊，做精準的救援、救護判斷。民眾可上網了解下載資訊 https://www.119.gov.taipei/detail.php?type=download&id=44