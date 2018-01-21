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嚇！蘇花改規定超多 入口指示牌竟高聳一整面

2018-01-21 21:08聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

蘇花改雖是新台9線省道系統，但安全比照國道規格，從蘇花改洞口密密麻麻的指示牌就可...
蘇花改雖是新台9線省道系統，但安全比照國道規格，從蘇花改洞口密密麻麻的指示牌就可窺知一二。記者張芮瑜／攝影
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耗時5年餘共1953天，蘇花公路改善工程蘇澳到東澳路段將於2月上旬通車，全長9.7公里包含3條隧道和3座橋梁；蘇花改雖是新台9線省道系統，但安全比照國道規格，蘇花改工程處長邵厚潔曾表示，「蘇花改當初在設計規劃時，就是將它定位為一條安全的道路，而非提升運輸能量」，這句話，從蘇花改洞口密密麻麻、讓人眼花撩亂的指示牌就可窺知一二。

第一階段的蘇澳到東澳段通車有「四不二要」：禁行大貨車、大客車、重型機車和機踏車，需限速60公里、兩車需隔50公尺，意即254公尺的蘇澳隧道一次僅容5台車。

為方便第二階段的大型車匯流，蘇澳隧道為雙線道，其餘則為單線道，車道旁有3公尺寬的緊急救援車道，一般車輛禁行，僅供救援使用，因此車輛禁入蘇花改須謹記「靠左」行駛。

全長3.4公里的東澳隧道，是全線最長隧道，但警廣仍隨時在身旁，收聽FM101.3或104.2，交控中心將透過頻道廣播路況訊息，隧道中每隔50公尺一處消防栓箱、175公尺一具緊急電話、350公尺一處逃生聯絡通道，若發生緊急事故，緊急電話聽筒一拿起即接通交通控制中心專員，火警手機請播119、救護則為110。

蘇花改通車後，蘇花公路仍照常使用，原本的蘇花公路成為台9丁線(舊台9)，蘇花改則成為台9線(新台9)；蘇花改分三階段通車，依序開放車種為小型車、大客車和大貨車，原先的蘇花公路則依舊開放全車種通行。

從國五下蘇澳交流道可循指示行走馬賽路、中山路到蘇港路，回程則走蘇港路、聖愛路至海山西路；大型車下國五則須走馬賽路至蘇濱路上台9丁(舊台9)。

值得一提的是，蘇花改通車大家都怕塞車，警方將加強取締蘇澳市區的併排停車、排隊插隊等違規，人力舉證若查獲違規，可處600至1800元罰鍰。至於蘇花改全線現階段只容許小客車通行，因長隧道內空氣較差，也暫不開放機車通行，如發現擅闖，機車將可處以900至1800元罰鍰，大貨車則處以1400元罰鍰。

警方表示，通車初期，將編排24小時專責警力及納入派出所巡邏線，保安隊及交通隊支援，增加巡邏密度見警率；隧道內有測速照相，隧道外則利用移動式雷達測速照相儀器，編排不定時、不定點勤務取締超速；路肩或路幅較寬處，對任意駛出邊線者嚴加取締；警方也說，歡迎全民當檢舉達人，民眾可以提供警方違規車輛行車紀錄器影像或照片。

蘇花改蘇澳至東澳段全線多單車道，車道旁保留3公尺的緊急救援車道，禁止超車占用，違...
蘇花改蘇澳至東澳段全線多單車道，車道旁保留3公尺的緊急救援車道，禁止超車占用，違者可開罰。記者張芮瑜／攝影
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東澳隧道緊急逃生聯絡通道每350米就有一處，一旦發生火警，應往車後尋找聯絡通道避...
東澳隧道緊急逃生聯絡通道每350米就有一處，一旦發生火警，應往車後尋找聯絡通道避難。記者張芮瑜／攝影
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蘇花改蘇澳蘇花公路
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