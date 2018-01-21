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七年級生研發吸水口罩 愛心「罩」顧病患尊嚴

2018-01-21 20:24聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部青年署去年起推動「青年迴響計畫」，透過補助及實際輔導，鼓勵青年發揮行動力創業。由3名七年級生組成的「讓我罩顧你」團隊，發現有些病患無法自主控制唾液，只能戴口罩再墊衛生紙，強忍唾液回滲到臉上的黏膩不適。團隊為此研發一款吸水材質口罩，希望讓病患有尊嚴地接受治療，未來將與學校進一步討論合作量產。

團隊由廖又閮、許彰益、張簡育珊等3人組成，廖又閮說，某次在候診時，看到周圍病患因放射治療及罹患中風所苦，嘴巴不斷有唾液流下，他們的耳上會掛著塑膠袋來銜接唾液，但是觀感不佳，且容易飄出氣味，影響到其他人。若改用一般醫療口罩，需墊上大量衛生紙，吸水後口罩容易下垂，耳朵常被罩繩勒緊而感到不適。

之後她求助在醫院擔任語言治療師的哥哥，開始有了改造口罩的念頭，並找來嫂嫂張簡育珊以及她的朋友一起幫忙。團隊決定在口罩內加入不織布墊片，以增強吸水效果，經實測並寄信給50多家廠商，終於得到回應取得支持，團隊成員開始學習裁縫，以手做一天只能產出一個口罩的速度，帶著成品走訪台中多家照護機構，最後有3家願意測試，約60名患者使用後都給出不錯評價。

在計畫協助下，團隊去年10月在台中成立品牌「乾乾好Drymask」，廖又閮說，她的奶奶也曾有同樣的問題，初期研發時不知道從何著手，加上白天要工作，僅能利用閒暇時間研究，曾累到一度想放棄。但聽到有看護分享，使用這款口罩後，不必每半小時就巡床一次，減輕不少負擔，看到病患臉上的笑容，甚至有人問「何時外面能買到？」，讓她決定要更努力扛起責任。

歷經多次調整後，現在的口罩已有多款設計，使用者可憑喜好選擇，每個口罩不但可調整綁繩長度，鼻翼和下巴都有上下壓條，適用於各種臉型，使用完只要更換插槽內的墊片，就能重新吸水，並可下水清洗，重複使用，比起市售的醫療口罩更環保。目前團隊正積極申請專利，並已由青年署媒合與正修科技大學洽談合作，可望從手工改為機器生產。

由3名七年級生組成的「讓我罩顧你」團隊，考量到有些患者，無法自主控制唾液，因而研...
由3名七年級生組成的「讓我罩顧你」團隊，考量到有些患者，無法自主控制唾液，因而研發吸水材質口罩，並推廣至多家照護機構，盼讓病患有尊嚴地接受治療。圖／乾乾好團隊提供
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團隊經改良後的口罩，兼具實用與美觀，使用者可挑選喜歡的花色。圖／乾乾好團隊提供
團隊經改良後的口罩，兼具實用與美觀，使用者可挑選喜歡的花色。圖／乾乾好團隊提供
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衛生紙患者中風
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