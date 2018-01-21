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影／鋒面深夜報到 東北季風影響整周

2018-01-21 18:14聯合報 記者游昌樺╱即時報導

周日(21日)白天全台大多屬於多雲天氣，但深夜時會有一波鋒面快速南下，所幸來得快去得也快。周一到周三屬於典型東北季風天氣型態，但溫度降幅不大，約是一到兩度左右，但周四起水氣增強，迎風面的北部、東北部，局部降雨也會轉趨明顯。

厚重的雲層，偶爾有陽光露臉，周日(21日)多雲無雨，還算舒適的天氣，到了晚上又有變化了！由於鋒面和東北季風南下，屆時中部以北及東北部都會出現局部短暫雨。

氣象局預報員 徐仲毅表示：「開始在中部以北或東北部地區會有短暫陣雨，至於南部跟花東也會有降雨情況，不過這個鋒面移動速度是比較快的，到了白天之後，西半部由北往南轉為多雲的天氣。」

周日深夜的這道鋒面來去匆匆，而且強度不強，雖然未來一周都是東北季風型態，但降溫不明顯，高溫還是有19到22度，中南部都有24度以上。值得注意的是，周四開始水氣會越來越多，迎風面的北部東北部，降雨情況將轉趨明顯。

氣象局預報員 徐仲毅表示：「至於中南部的影響還是比較小，大致以多雲天氣為主，還是可以看到陽光露臉。」

雖然溫差變化不大，但由於是典型東北季風的天氣型態，西部的汙染物將會因為風向，堆積在高雄屏東一帶，

且擴散不易，高雄空品更連四日達到紅害等級，民眾外出最好戴上口罩，避免暴露在空汙危害之下。

周日深夜會有一波鋒面快速南下，周一到周三屬於典型東北季風天氣型態，但溫度降幅不大...
周日深夜會有一波鋒面快速南下，周一到周三屬於典型東北季風天氣型態，但溫度降幅不大，周四起水氣增強，迎風面的北部、東北部，局部降雨也會轉趨明顯。記者 謝育炘／攝影
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