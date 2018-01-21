明晚變天！ 全台將是濕冷天氣

2018-01-21 17:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



明晚變天！中央氣象局表示明天晚間到下周五，受一波鋒面影響，全台將會是濕冷的天氣。

今天東北季風減弱，北台灣天氣舒適宜人，不少民眾利用假日前往臺北市近郊的河濱公園踏青； 明晚受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降並局部有短暫雨，提醒民眾外出應攜帶雨具。