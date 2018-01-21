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雜木林融入創作 廖偉立造化建築多樣性

2018-01-21 17:44中央社 台北21日電

「台灣身處亞熱帶緯度，具有雜木林多元共存的林向」，建築師廖偉立認為台灣有著多樣種族，形成多元文化差異，而他也將把所謂的「雜木林」概念，融入在建築創作裡。

台灣中生代建築師廖偉立，去年獲得台北科技大學傑出校友獎，北科大建築系邀請比格達工作室主持人王增榮擔任策展人，策劃「造化：廖偉立的建築」展，展出廖偉立設計的教會、美術館、橋梁、公廁等不同類型的公共建築。

王增榮指出，廖偉立出生於通霄小鎮，「這是一個有河流，有迷宮般街區的鄉下，與井然有序的大城市不一樣」，這樣非系統化的魅力，吸引著廖偉立。

廖偉立曾提出「雜木林」的觀點，他認為，「台灣身處亞熱帶緯度，具有雜木林多元共存的林向」，政治上經歷多次片斷的變遷、交替，融合了多樣族群，形成多元文化差異的互動與改變，相較歐洲較為極簡的美學風格，台灣在美學上的複雜度，反而較為豐富，而這也體現在他的建築設計裡。

展覽中展出廖偉立設計的救恩堂，位在台中典型都會住商混合區的街角，常民生活塑造出富有活力卻雜亂的都市街景，在設計上，他企圖重新詮釋教堂的意義與空間形式，打破教堂遺世獨立、疏離的印象，讓教堂與周遭環境融合，但又不失自己的個性。

他也把一樓、地下室作為公共空間，有如社區里民活動中心，在建築的最上層才是教堂，有意讓人在逐步登高前往聖殿時，心神緩緩沉澱，回歸到平靜狀態。

王增榮認為，廖偉立經歷過戒嚴到解嚴時期，在創作上不只是把建築當成一個概念，而是關切「建築創作如何與台灣有關聯性」，尤其廖偉立經歷各種不同建築教育型態，從高工、專科、大學體系、國外研究所，讓他對建築的想像、創作，多了些複雜的野性。

「造化：廖偉立的建築」展，即日起至2月28日在台北科技大學藝文中心展出，1月28日、2月4日、2月11日、2月24日都有廖偉立與多名建築師的對談講座。

「造化：廖偉立的建築」展，即日起至2月28日在台北科技大學藝文中心展出，展覽中展...
「造化：廖偉立的建築」展，即日起至2月28日在台北科技大學藝文中心展出，展覽中展出廖偉立設計的救恩堂，他企圖重新詮釋教堂的意義與空間形式，打破教堂與世獨立、疏離的印象。圖為救恩堂模型。（台北科技大學建築系提供）中央社
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