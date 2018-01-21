愈到過年愈搶手 東石3公斤大白鯧今賣5800元

2018-01-21 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春節將近， 熱門年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」白鯧魚，愈到過年愈搶手，且價格一路飆漲，嘉義縣沿海東石鄉漁民日前捕獲一尾重近3公斤大白鯧魚，以每公斤1900元拍賣，這條魚賣5800元，漁民及買到民眾都笑呵呵。

白鯧因「鯧」字有昌隆意味，春節深獲民眾喜愛，因白鯧魚無法人工飼養，漁獲愈來愈少，物以稀為貴，近幾年價格高漲，一年比一年貴，因產量銳減，去年春節1公斤曾飆到2800元，1隻白鯧就要將近3000元，距離過年還有半個多月，白鯧魚價已往上揚。

「哇！好大白鯧魚」，日前嘉義市蔡姓市民到東石漁市場參加拍賣魚貨，看到一尾漁民捕獲重近3公斤大白鯧魚，魚身比一個成人臉還大，想下場競拍，還來不及喊價，很快就被人出價每公斤1900元買走，蔡姓市民得知這尾大白鯧魚賣5800元，嚇一跳說「好貴喔」。

東石漁市場主任鄭明佑說，白鯧魚捕獲量愈來愈少，大尾白鯧更少，每公斤1900元拍賣價並不算貴，漁民捕獲要靠運氣，白鯧魚愈到過年愈搶手，且價格一路看漲，白鯧魚價會居高不下，除難捕捉魚貨少，還有年節民俗觀念，認為澎派年菜少不了代表年年有餘的魚，尤其是代表昌盛興榮的鯧魚。