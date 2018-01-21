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迪化年貨大街2月登場 警加強期前交管

2018-01-21 16:18中央社 台北21日電

台北市警察局大同分局為迎接2月1日起跑的迪化商圈年貨大街，提早兩週規劃「期前」交...
台北市警察局大同分局為迎接2月1日起跑的迪化商圈年貨大街，提早兩週規劃「期前」交通疏導勤務因應。 聯合報系記者莊琇閔／攝影
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再3週就要迎接農曆新年，採買年貨的人、車潮逐漸湧現，台北市警察局大同分局為迎接2月1日起跑的迪化商圈年貨大街，提早兩週規劃「期前」交通疏導勤務因應。

農曆春節腳步近了，2月16日就是農曆大年初一。大同分局今天發布新聞稿表示，年前民眾趕辦年貨、互送年禮，大量人、車潮造成年貨商圈、傳統市場及百貨公司等周邊道路車流緩慢。

大同分局指出，由於轄內迪化商圈年貨大街將於2月1日起跑，特別在活動前兩週的假日以及活動前5天，事先規劃「期前」交通疏導勤務因應；並結合周邊停車場資訊、落實滿場機制，避免排隊進場車輛影響車流，全力維護迪化商圈周邊交通順暢。

同時，以因應迪化商圈年貨大街「期前」、「期中」採買人、車潮，營造良好年貨採買環境。

但即便事前規劃勤務以因應年貨大街期前採購人、車潮，大同分局說，1月21日迪化街永樂廣場舉行公益活動以及部分民眾提前採買年貨，造成當天大稻埕公園地下停車場滿場，多車排隊停等進場，使得延平北路車流受阻。

有鑑於此，大同分局表示，這段期間將加強違規停車驅離、取締，維持周邊交通秩序；另外，也建議要到年貨商圈採購的民眾，可儘量搭乘大眾運輸工具前往，避免因停車空間不足而浪費時間尋找停車位。

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