吃太營養助癌生長？專家：沒有科學依據

2018-01-21 14:28 世界日報 記者 世界日報 記者 陳小寧 ╱紐約報導



哥倫比亞大學營養教育博士白小良20日在法拉盛角聲福音廣場暢談「癌患飲食的迷思」，講解癌症患者飲食誤區。她指出，民間流傳的「吃得太營養，癌細胞長得快」的說法沒有科學依據，其實癌症患者更要注重健康飲食、增強免疫系統，與癌症鬥爭。

吃的太營養癌細胞長得快？專家闢謠。 記者陳小寧／攝影 分享 facebook

白小良表示，絕大多數人身上都有癌細胞，仰賴人體自身免疫系統及時將癌細胞清除。她表示，多數癌症病人死亡是因免疫系統出現問題，導致諸如肺部、呼吸等問題的第二併發症，另一種原因是心情低落、食慾不振，最終癌細胞全面失控。

對於網上流傳說癌症病人不能吃得太營養，否則腫瘤會增長更快，白小良指出，癌症患者攝取熱量應該比一般人多20%。如果患癌者沒有足夠營養，癌細胞也會從正常細胞中攝取營養，最終病人將因營養不足，造成免疫系統出現問題，無法戰勝癌症。

此外，民間謠言某些食物可能導致疾病復發或惡化，例如豆芽、韭菜、牛肉、蝦和海鮮等。白小良說，新鮮的海鮮和蝦是很好的蛋白質來源，有助增強免疫力。

她提醒，用餐前必須要洗手，蔬菜水果也要徹底清洗乾淨。熟食要加熱到華氏140度以上，而冷食則要保持在華氏40度以下。生肉、魚、家禽和雞蛋必須分開處理。外出就餐時，要避免用沙拉吧、壽司、未熟的肉和海鮮等，以提高實用不乾淨食物導致的腹瀉等問題。

白小良還指出，現在流感肆虐，民眾在乘坐地鐵、公車、上下樓梯碰到扶手，都要勤洗，摀嘴時也不要用手心，回家第一件事就是洗手。她不推薦民眾用專門具有殺菌、抗菌功效的肥皂和洗手液，因為長時間使用會讓身體對細菌抵抗力變弱。