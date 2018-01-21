「天然」保健食品多加工 專家：新鮮蔬果最營養

2018-01-21 14:25 世界日報 記者 世界日報 記者 陳小寧 ╱紐約報導



哥倫比亞大學營養教育博士白小良指出，多吃新鮮的蔬菜、水果、肉類，少吃加工食品，對於增強抵抗力更有幫助。 圖／ingimage 分享 facebook

許多民眾常常以為服用天然草藥萃取的營養品可達到抗癌功效，但哥倫比亞大學營養教育博士白小良指出，多吃新鮮的蔬菜、水果、肉類，少吃加工食品，對於增強抵抗力更有幫助。

白小良20日在角聲癌症協會講座上表示，許多民眾聽說服用抗氧化劑對抗癌有幫助，一味迷信打著天然食物製成的營養保健品。她指出，「真正的天然，是新鮮的蔬菜和水果」。任何營養保健品，都有人工合成成分，不一定會真正達到所謂的療效，長期服用還有可能對身體有害。

對於患癌病人採用靜脈營養輸液方式補充營養，白小良指出，患者越不吃東西，腸子裡的絨毛就會萎縮，時間長了就會造成吸收問題，導致腸道菌生態失衡。她說，吃越粗糙的雜食，越有利於腸道絨毛變長，使得人體營養吸收效果更好。瓜類、果蔬類纖維也對腸絨毛十分重要，幫助人體排便，保持健康。

白小良提供六個修正飲食原則，包括多花些時間自備餐點，以確保餐點的乾淨和天然性；增加植物性食物的攝取量，多攝取纖維質，減少肉類特別是紅肉及加工肉品的攝入量；選擇健康油脂攝取量，在烹調時，採用橄欖油替代某些植物油，少吃速食、油炸食品、加工食品，每周至少吃一至兩次魚或海鮮；選擇含抗氧化力強的食物諸如藍莓、黑莓等顏色深的水果，每餐中都要攝取橘子或其它含維生素C的水果；採用水煮、清蒸、涼拌較為健康的烹調方式；正確使用微波爐，購買質量較好的餐具，減少在烹調、加熱過程中，容器中污染的致癌物質。

角聲癌症協會為幫助更多癌友抗癌，每個月都推出相關活動，鼓勵大家堅強渡過難關。更多詳情可上網cancer.cchc.org。