台鐵樹林到鶯歌雙向不通 等接駁人龍排超長

2018-01-21 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



台鐵樹林到鶯歌間，山佳火車站北邊隧道西正線電車線斷落，造成樹林到鶯歌間南下、北上雙向不通，台鐵緊急調度8輛遊覽車，在樹林和鶯歌間接駁乘客，但在樹林火車站必須到後站接駁，乘客出站卻沒看到任何指標和人員指引，不少人沿路問才發現接駁站在約100公尺外路口，抱怨接駁指示不夠清楚。

「不是說在後站接駁？怎麼沒看到接駁車？」要往桃園的許姓旅客說，她和朋友搭到樹林就被請下車，問了站員說要到後站搭接駁車，出了後站卻搞不清楚往哪裡走，問了路旁好幾名攤販，才知道要穿過後站廣場再過馬路，才能搭到接駁車。台鐵應該在車站出口放指示或請人員引導會比較好。

轉乘接駁車的候車處人龍排了200到300公尺，張姓婦人帶著兩個小孩等接駁車，她說，等了約10分鐘就有車子，比預期中快，偶爾有人想插隊或搞不清楚到哪裡排，現場的台鐵人員也會引導，秩序還算好，不過也有乘客抱怨，到了鶯歌不知道能不能馬上搭到火車南下不知道還要等多久。