2018日本櫻花前線預測揭曉 東京3月18日率先開花

2018-01-21 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



每年到了3到4月正是日本櫻花盛開時期，不少民眾前一年就已經預約好隔年的賞櫻之旅，也可看出賞櫻到底有多熱門。今年櫻花預測網站也公布了第一次2018櫻花前線預測，預計最早3月18日或22日在東京開花。 許多台灣遊客喜歡趁櫻花盛開期間前往賞櫻。圖／本報系資料照 分享 facebook

日本氣象株式會社資料於近日公布櫻花預測，今年從北海道到鹿兒島，全日本大約會有1,000多個櫻花盛開的景點，最早在3月18日起於東京開花，同時九州及太平洋沿岸也會陸續開花。其他如大阪、名古屋、福岡等，大約是3月20日到3月25日間盛開，仙台要到4月9日以後，最晚則是北海道，盛開期間大約落在5月初。

此外，日本櫻花預測網站Weathernews則預測東京、九州一帶最早3月22日盛開，大阪、京都則陸續在3月27日、29日開花，盛開時間都約莫落在3月底、4月初之間。整體而言與去年相比大約只差2到3天，但大阪、京都較去年早2到3天。