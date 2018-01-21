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2018日本櫻花前線預測揭曉 東京3月18日率先開花

2018-01-21 12:15聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

每年到了3到4月正是日本櫻花盛開時期，不少民眾前一年就已經預約好隔年的賞櫻之旅，也可看出賞櫻到底有多熱門。今年櫻花預測網站也公布了第一次2018櫻花前線預測，預計最早3月18日或22日在東京開花。

許多台灣遊客喜歡趁櫻花盛開期間前往賞櫻。圖／本報系資料照
許多台灣遊客喜歡趁櫻花盛開期間前往賞櫻。圖／本報系資料照
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日本氣象株式會社資料於近日公布櫻花預測，今年從北海道到鹿兒島，全日本大約會有1,000多個櫻花盛開的景點，最早在3月18日起於東京開花，同時九州及太平洋沿岸也會陸續開花。其他如大阪、名古屋、福岡等，大約是3月20日到3月25日間盛開，仙台要到4月9日以後，最晚則是北海道，盛開期間大約落在5月初。

此外，日本櫻花預測網站Weathernews則預測東京、九州一帶最早3月22日盛開，大阪、京都則陸續在3月27日、29日開花，盛開時間都約莫落在3月底、4月初之間。整體而言與去年相比大約只差2到3天，但大阪、京都較去年早2到3天。

不過，雖然今年櫻花預測已出爐，但目前僅是第一波預測，根據往年慣例，之後還是有可能變動，特別是隨著花期愈近，更新的次數也會愈頻繁。如果有想賞花的旅客，可以多規畫幾條不同路線的賞櫻行程，屆時再依照開花情況調整路線，以免敗興而歸。

另一個櫻花預測網站Wethernews則是預計在3月22日東京最早開花。圖／翻攝...
另一個櫻花預測網站Wethernews則是預計在3月22日東京最早開花。圖／翻攝自Weathernews官網
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日本氣象株式會社公布今年櫻花最早盛開城市是東京。圖／翻攝自日本氣象株式會社官網
日本氣象株式會社公布今年櫻花最早盛開城市是東京。圖／翻攝自日本氣象株式會社官網
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櫻花大阪賞櫻
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