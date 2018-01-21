台鐵樹林、桃園間雙向不通 旅客怨：哪裡搭接駁車啊？

旅客到樹林就下車，詢問台鐵志工該怎麼繼續南下。記者祁容玉／攝影 分享 facebook 台鐵今早7點12分山佳站北邊電車線斷落，致南下2133、北上1118區間車次停在現場，大站樹林到桃園站間，南、北雙向全面不通，台鐵局啓動緊急應變機制搶修，截至9點半已影響29列次、7千旅客受影響，目前仍在搶修，預計最快下午1點搶通。

目前卡在現場的2133和1118均已拖離現場，據知1118次影響200名乘客，不過線路仍在搶修中，最快預計1點搶通。台鐵8點半調動17輛客運，接駁樹林到鶯歌間乘客，不過難以全部消化完畢，台鐵建議趕時間改搭其他運具。

該電線斷落發生在南樹林到山佳車站間，南、北不通，影響北邊大站樹林及南邊大站桃園之間所有列車，南來北往列車到樹林及桃園就會停車，掉頭行駛。

台鐵人員調度遊覽車接駁旅客往返樹林到鶯歌站，從8:20發車至11點多已超過30個車次，現場排隊人龍有2、300公尺，不少人不知車要去哪，還以為可以一直搭到桃園，台鐵人員連忙解釋只到鶯歌，但又有不少旅客擔心到鶯歌沒車坐。

雖然現場有志工告訴旅客可以搭乘接駁車，但沿途沒指標，原本要到桃園的許姓旅客，到樹林站就被請下火車，她抱怨說，台鐵人員說要到後站搭接駁車，但一路也不知怎麼去，途中一直要問人。

簡姓旅客抱怨，9點半困在中壢，開車時間未定，揚言以後不要搭台鐵了。但也有台鐵員工吐苦水，台鐵環境現在留不住人，除了人不夠，維修技術也斷層，才會修得慢，影響加深。