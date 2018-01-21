台鐵列車卡在樹林車站 影響旅客7000人

2018-01-21 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台鐵電車線掉落，樹林至山佳線列車不通，旅客焦急等待客運。台鐵╱提供 分享 facebook 今早7時12分台鐵樹林－鶯歌間，山佳火車站北邊隧道內西正線電車線斷落，造成樹林、山佳、鶯歌間東、西正線都沒電，列車卡在樹林車站，南下北上雙線不通，至今未修好，台鐵表示，截至9:30止影響29列次、旅客約7000人。

台鐵指出，由於西正線電車線斷落，東正線用來固定電車線的三角架隨之掉落，東行駛東正2133次後集電弓也被打掉，台鐵正搶修中。至於究竟是電車線先斷落，或集電弓打掉，台鐵由行保會調查中。

台鐵表示，已於7:36起成立應變小組，8:06由樹林站開車台北電力段維修車至現場搶修，8:30 啟動樹林=鶯歌間公路接駁，投入17輛客運。9:07救援機車將1118次區間拖至樹林站，旅客約200人已轉乘4162次。

台鐵指出，本次事故截至9:30止，影響29列次、1,350分、旅客約7,000人。此外，樹林調車場=樹林間電車線正常，北迴線列車正常行駛。

台鐵提醒，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。