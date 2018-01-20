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吳家誠談預防攝護腺癌 男性應吃3種食材

2018-01-20 18:10中央社 台北20日電

台灣師範大學化學系教授吳家誠表示，科學界發現蘋果、葡萄與薑黃，是三種能夠預防攝護...
台灣師範大學化學系教授吳家誠表示，科學界發現蘋果、葡萄與薑黃，是三種能夠預防攝護腺癌症的重要食材。圖／新光三越提供
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攝護腺疾病是男性常見病症，毒物專家、台灣師範大學化學系教授吳家誠表示，科學界發現蘋果、葡萄與薑黃，是三種能夠預防攝護腺癌症的重要食材。

衛生福利部國民健康署日前公布最新癌症登記報告，報告中指出，10大癌症罹癌人數排名和去年相同，由大腸癌第10度蟬聯首位，其次依序為肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽及下咽）、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。

吳家誠向中央社記者表示，當男性超過50歲，很容易會面臨到攝護腺疾病的問題，男性如果喜歡太油膩食物，或是精緻的碳水化合物製作的食品，或多吃了黃豆、大豆類的食品，因為其中的植物性雌激素和異黃酮的影響，容易加速攝護腺癌症的擴散與侵害性。

吳家誠指出，攝護腺癌症的預防，必須由長期健康保養做起，特別是透過飲食改善，與優質飲食成分的攝取，以達到減少攝護腺疾病與癌症的產生。

他表示，經由繁複的142種天然食材測試，透過排列組合式的嘗試與長期實驗，科學界發現蘋果、葡萄與薑黃，是三種能夠預防攝護腺癌症的重要食材。主要的原因是蘋果的蘋果皮含有重要的熊果酸、薑黃內含薑黃素與紅葡萄皮的白藜蘆醇 ，所產生的功效；重點在這三種食材必須要相互長期搭配，方能產生具體效果。

吳家誠指出，這樣的功效在蘋果與薑黃混合食用，或是蘋果與葡萄搭配，或是這三種食材一起使用更佳，能夠產生具體預防攝護腺癌症的功效。這樣結論已在2017年由德州大學奧斯汀分校的研究工作者發表在國際重要研究期刊（Journal Precision Oncology），十分值得參考。

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