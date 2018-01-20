賴揆：雲林長照2.0超過衛福部要求

2018-01-20 13:32 中央社 雲林縣20日電



行政院長賴清德今天訪視雲林縣「長泰老學堂」日間照顧中心，對於雲林縣落實「長照2.0」A、B、C三級，速度已超過衛生福利部要求，大表讚許；長青食堂讓長者一起吃飯好幸福。

賴清德上午在衛生福利部長陳時中、雲林縣長李進勇等人陪同下，訪視位於虎尾鎮的「長泰老學堂」日間照顧中心，了解機構引進日本「自立支援運動設備」提供老人個別化服務，以及協助長輩重新找回生活能力等現況。

李進勇表示，雲林縣老年人口有12萬1190人，占全縣總人口比率17.5%，是全台「第二老」的縣市，為預防及延緩長輩失能、落實在地老化，實踐總統蔡英文「普及長照據點」政策，全縣廣開社區關懷據點及長青食堂。

李進勇說，目前雲林縣20鄉鎮有46個長青食堂，都是為了儲備轉型C級長照巷弄站的能量，未來縣府會持續建構健全且綿密的長照服務網絡，落實「看的到、找的到、用的到、付得起」的在地長照服務。

賴清德表示，雲林縣「長照2.0」的速度，包括A級的社區整合型服務中心（長照旗艦店），B級的複合型服務中心（長照專賣店）及C級的巷弄長照站（長照柑仔店）都超過衛福部的要求，在全國排名第一，非常不簡單。

賴清德說，自己在台南市長任內就聽過雲林縣的長青食堂，覺得雲林縣的長輩實在很幸福，有地方可以一起吃飯，而且不是一鄉鎮一食堂而已，目前全縣20鄉鎮有46個長青食堂，縣府提出具體可行的計畫，行政院一定全力支持。

賴清德指出，「長照2.0」是針對「長照1.0」版加以改善，並出新的政策，譬如薪水、土地、建照、消防、使用空間等問題，衛生福利部都已逐一提出解決辦法，因此蔡總統很關心，而他對雲林縣的「長照2.0」很有信心。

他說，以「長照2.0」照服員薪水為例，過去照服員月薪約新台幣2萬多元，「長照2.0」給付標準提高後，照服員一個月上班22天，平均一天上班6.5小時，月薪就有3萬2000元，就跟長照1.0很不一樣。

賴清德表示，很多人不了解「長照2.0」，觀念仍停留在「長照1.0」版，衛福部長陳時中考量推動證照制度，讓資深、專業的照服員可以獲得更高的薪水，也更有成就感，同時受到尊重，如此才能留住人才。