親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

賴揆：雲林長照2.0超過衛福部要求

2018-01-20 13:32中央社 雲林縣20日電

行政院長賴清德今天訪視雲林縣「長泰老學堂」日間照顧中心，對於雲林縣落實「長照2.0」A、B、C三級，速度已超過衛生福利部要求，大表讚許；長青食堂讓長者一起吃飯好幸福。

賴清德上午在衛生福利部長陳時中、雲林縣長李進勇等人陪同下，訪視位於虎尾鎮的「長泰老學堂」日間照顧中心，了解機構引進日本「自立支援運動設備」提供老人個別化服務，以及協助長輩重新找回生活能力等現況。

李進勇表示，雲林縣老年人口有12萬1190人，占全縣總人口比率17.5%，是全台「第二老」的縣市，為預防及延緩長輩失能、落實在地老化，實踐總統蔡英文「普及長照據點」政策，全縣廣開社區關懷據點及長青食堂。

李進勇說，目前雲林縣20鄉鎮有46個長青食堂，都是為了儲備轉型C級長照巷弄站的能量，未來縣府會持續建構健全且綿密的長照服務網絡，落實「看的到、找的到、用的到、付得起」的在地長照服務。

賴清德表示，雲林縣「長照2.0」的速度，包括A級的社區整合型服務中心（長照旗艦店），B級的複合型服務中心（長照專賣店）及C級的巷弄長照站（長照柑仔店）都超過衛福部的要求，在全國排名第一，非常不簡單。

賴清德說，自己在台南市長任內就聽過雲林縣的長青食堂，覺得雲林縣的長輩實在很幸福，有地方可以一起吃飯，而且不是一鄉鎮一食堂而已，目前全縣20鄉鎮有46個長青食堂，縣府提出具體可行的計畫，行政院一定全力支持。

賴清德指出，「長照2.0」是針對「長照1.0」版加以改善，並出新的政策，譬如薪水、土地、建照、消防、使用空間等問題，衛生福利部都已逐一提出解決辦法，因此蔡總統很關心，而他對雲林縣的「長照2.0」很有信心。

他說，以「長照2.0」照服員薪水為例，過去照服員月薪約新台幣2萬多元，「長照2.0」給付標準提高後，照服員一個月上班22天，平均一天上班6.5小時，月薪就有3萬2000元，就跟長照1.0很不一樣。

賴清德表示，很多人不了解「長照2.0」，觀念仍停留在「長照1.0」版，衛福部長陳時中考量推動證照制度，讓資深、專業的照服員可以獲得更高的薪水，也更有成就感，同時受到尊重，如此才能留住人才。

長照賴清德照服員
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

「台灣閱讀環境不如香港 甚至比陸還差」3年後恐被大陸超越

2018-01-20 12:53

醫療事故處理法將預告 訴訟前先調解最長9個月

2018-01-20 12:45

年終倒數！ 請人打掃夯 預約要趁早

2018-01-20 12:15

日式美味 在地時令吃新鮮

2018-01-20 12:10

外帶年菜套組 廣式、西式、滬式、台式大集合

2018-01-20 12:07

春節走春宴 做阿舍吃奢華

2018-01-20 12:05

春節禮盒買這款不NG！熱銷人氣王 義美蛋捲經典不敗

2018-01-20 10:46

請1天假扣1.5天？台鐵：未定案

2018-01-20 10:40

22至26日北台灣低溫下探14度 整週濕冷

2018-01-20 09:07

確保室內空氣品質 這3種利器比一比

2018-01-20 08:08

台灣「大寒」不寒 吳德榮告訴你為何不足為奇

2018-01-20 07:59

油價預計連六漲 下週起汽柴油各漲0.1元

2018-01-20 05:54

空汙持續！高屏「紅色警示」再連三天

2018-01-20 05:04

周六持續有雨 外出記得帶雨具

2018-01-20 05:00

桶裝瓦斯檢驗費 最快2月底禁收

2018-01-20 00:32

健康你我他／婦女病纏人 抹檢揪現形

2018-01-20 00:21

單手滑手機 更傷肩頸大拇指

2018-01-20 00:21

長年腰痛查半天 蹺二郎腿逮禍首

2018-01-20 00:21

大腦亂放電 癲癇童一天「抽筋」30次

2018-01-20 00:21

年菜預購 最怕圖文不符宅配逾時 消保官籲睜大眼

2018-01-19 23:10

一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

2018-01-19 22:53

高市改善空污大眾運輸免費搭 環保署補助6868萬

2018-01-18 14:09

小熊維尼「友‧你真好」特展中正紀念堂開展

2016-06-23 16:05
看更多

熱門文章

吳家誠談預防攝護腺癌 男性應吃3種食材

2018-01-20 18:10

台灣「大寒」不寒 吳德榮告訴你為何不足為奇

2018-01-20 07:59

「台灣閱讀環境不如香港 甚至比陸還差」3年後恐被大陸超越

2018-01-20 12:53

周六持續有雨 外出記得帶雨具

2018-01-20 05:00

22至26日北台灣低溫下探14度 整週濕冷

2018-01-20 09:07

殺破狼周運勢／金牛 有升職加薪趨勢 雙子 尾牙有機會中大獎

2018-01-21 00:00

油價預計連六漲 下週起汽柴油各漲0.1元

2018-01-20 05:54

童言童語／要顧我喔

2018-01-20 07:03

閱讀生活／療癒來自母愛的創傷

2018-01-20 07:01

今日星座運勢／天蠍 社交和貴人運佳 避免酒後開車

2018-01-21 00:00

空汙持續！高屏「紅色警示」再連三天

2018-01-20 05:04

瑞士名表高貴不貴 2018全新入門價重設門檻產業新方向

2018-01-20 18:16

燦坤瘋電競 獨顯筆電2萬有找

2018-01-20 20:10

確保室內空氣品質 這3種利器比一比

2018-01-20 08:08

春節禮盒買這款不NG！熱銷人氣王 義美蛋捲經典不敗

2018-01-20 10:46

歐陽娜娜手腳好快　LOEWE早春包款拎出國

2018-01-20 20:01

請1天假扣1.5天？台鐵：未定案

2018-01-20 10:40

賴揆：雲林長照2.0超過衛福部要求

2018-01-20 13:32

美戰、FF、柯南都來了！環球影城限時動漫主題大展登場

2018-01-20 22:17

年終倒數！ 請人打掃夯 預約要趁早

2018-01-20 12:15

可口可樂迷必敗！平昌奧運限定款 頂好搶先賣

2018-01-20 10:46

醫療事故處理法將預告 訴訟前先調解最長9個月

2018-01-20 12:45

外帶年菜套組 廣式、西式、滬式、台式大集合

2018-01-20 12:07

香港地下司令也愛吃！國賓8款新港點 傳統中見創意

2018-01-20 11:28

掃地機器人破盤價萬元有找！全國電子搶攻主婦的心

2018-01-20 19:55

日式美味 在地時令吃新鮮

2018-01-20 12:10

運動熱潮夯 真無線耳機讓音樂隨身跑

2018-01-20 20:07

CÉLINE新包款 最搶戲是塑料購物袋

2018-01-20 19:59

全國電子推限量促銷 名牌吸塵器、掃地機器人萬元有找

2018-01-20 11:59

情人節來了 來趟澳門浪漫之旅

2018-01-20 11:26

巴黎男裝周╱極簡雅粉 力襯當紅小鮮肉

2018-01-20 20:23

蔡依林好眼力 選GIVENCHY未上市的新裝好搶鏡

2018-01-20 19:57

國內下周汽柴油價 擬連六漲

2018-01-20 12:26

春節走春宴 做阿舍吃奢華

2018-01-20 12:05

正常呼吸成圓夢 疾病考驗靠愛突破

2018-01-20 16:32

友善路人甲行動方案 蘭大、御史社區奪冠

2018-01-20 22:46

臉用光膜夯 醫師建議使用最好帶眼罩

2018-01-20 16:34

OPI熱銷TOP 5排行榜　手足保養登大勢

2018-01-20 20:05

年節漁獲需求量增兩成 漁業署：提前購買免價高

2018-01-20 18:01

情人節巧克力半島酒店出奇招 櫻花口味甜蜜又浪漫

2018-01-20 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top