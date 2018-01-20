春節禮盒買這款不NG！熱銷人氣王 義美蛋捲經典不敗

2018-01-20 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



春節送禮採購旺季到，量販業者統計糖餅禮盒仍是民眾首選，尤其以老字號品牌的義美蛋捲穩坐冠軍，在春節檔期可賣出上萬盒的好成績。

愛買統計，去年春節檔期中，光是蛋捲禮盒就能賣出近5萬盒，而今年春節年貨檔期於1月中正式開打，目前買氣最好的前3名，分別是義美蛋捲、可口上賓蛋捲、嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，光是蛋捲類商品就一舉奪下冠、亞軍，其中義美蛋捲3天就賣出3,000盒。愛買公關經理王佳慧表示，糖餅禮盒依舊為最大宗，佔禮盒業績約有6成，尤其以蛋捲類最受歡迎，療癒可愛造型的商品也成功吸睛擠進榜內。

家樂福說，台灣民眾過年愛送禮，家樂福在新春期間光是各式禮盒可以賣出百萬盒，其中糖餅禮盒就占了大半，年年熱賣的排行榜中有一半幾乎都是耳熟能詳的食品品牌，加上糖餅禮盒包裝體面，單價平易近人，且口味選擇多元，老少咸宜是許多民眾拜訪親友首選。

家樂福統計，糖餅類熱銷榜仍是經典品牌為主，前3名分別是義美蛋捲禮盒鴻禧款、77新貴派花現禮盒、義美小泡芙禮吉慶款，每年都可賣出20萬盒。不過，近2年由於進口商品也相當受歡迎，較具特色的禮盒商品反而成長最快速，像是日本各地伴手禮盒都很受到民眾青睞。