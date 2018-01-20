扭轉老化 中研院院士張元豪獲美國國家科學生物分子獎

2018-01-20 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



中央研究院院士、美國史丹福大學醫學院教授張元豪獲美國國家科學院2018分子生物學獎，這是美國科學院自1962年專為有卓越表現的年輕科學研究者設立，每年只頒給一名，至今有56人得獎，其中14人後來成為諾貝爾獎得主，每四人就有一人獲諾貝爾獎桂冠榮譽，也讓這個獎備受國際矚目。

張元豪兩年前當選第31屆中研院院士時，年僅44歲，是最年輕新科院士，專長是基因研究和再生醫學，他引進新的一群基因，稱為長段非編碼核糖核酸（IncRNAs），被視為是科學家找到DNA序列之後的重大突破。

美國國家科學院官網公布張元豪獲獎的理由，除了發現IncRNAs之外，他發明的新的基因組技術「ATAC-seq」，對遺傳學領域有了革命影響，這個技術使活性DNA元件的靈敏度，提高了100萬倍，速度增加了100倍，這項基因組技術，已在世界各地數以千計的實驗室廣泛採用，對許多人類疾病和研究發生革命變化。

張元豪的父親、親民黨副主席張昭雄獲知兒子得獎消息，他今天接受記者電話時興奮地說，「我感到很驕傲，這個孩子教得不錯。」

張昭雄表示，ATAC-seq技術申請到專利，但是兒子告訴他，只要是非營利醫院和研究單位，他都可以無償提供使用，他轉述張元豪的話說，「我如果要專利的錢，會讓能增進人類生活和生命的研究慢下來。」

張元豪的發現與發明，探究出基因表達系統中的關鍵調節者，可反轉皮膚老化效應，在治療上有重大突破，直接於人體找到關鍵基因扭轉老化，同時，他的研究對於人類的肧胎都是同樣的基因，為何會變成眼睛、皮膚等各種不同器官的形成，有了解密的開端，張昭雄說，上帝創造人類的工程，目前人類所知的不到百萬分之一。