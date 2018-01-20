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確保室內空氣品質 這3種利器比一比

2018-01-20 08:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

漢宇建設總經理葉昱徵說明，別墅以更換防霾紗網，搭配空氣清淨機，保持室內空氣品質。...
漢宇建設總經理葉昱徵說明，別墅以更換防霾紗網，搭配空氣清淨機，保持室內空氣品質。記者趙容萱／攝影
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很多民眾因為空汙季來臨，買了室內空氣清淨卻不會用。中山醫學大學院長、衛福部醫院手術室空氣品質小組委員白佳原教授建議，可透過窗戶小縫保持空氣流通，比戴口罩好；已經加裝熱交換器，可加掛濾網，也有透天別墅換裝防霾紗網，各出奇招。

白佳原說，空汙季，室外空氣髒，學生待在門窗緊閉的室內，空氣更髒，他曾經實驗，20坪教室內使用空氣清淨機，若能每半小時到1小時，開窗約2到5公分，室內二氧化碳濃度低於1000PPM，就可確保3到9成空氣品質。

他指出，買空氣清淨機最好能精算效能，專業型可達約15到20坪，家用型5坪到10坪，其次耗電量，直流變頻較省電、效能好，價格也高。另要注意耗材與保養，定期更換及清潔濾網。

吳姓市民說，3年前，他的新家加裝熱交換機，冬天不用開窗，保有空氣流通，去年空汙季來臨，妻子提議買空氣清淨機，詢問業者得知，只要加掛濾網即可，效果比空氣清淨機好。

豐榖建設業務部襄理王木林說，建案「豐穀璞真」把全熱交換器列標準配備，採購時發現，有的品牌主機含濾網，也有需外掛。主機通常掛在陽台天花板，並有通風管接到室內，適合室內挑高空間規劃，建議新屋裝潢前，預留通風孔。

漢宇建設總經理葉昱徵說，公司推出的「漢宇築境」為電梯別墅，考量全熱交換器需分層裝設，清理濾網也不方便，改用換防霾紗網，發現裝設後室內PM2.5降低約2/3，決定全案採用，簽約再送室內空氣清淨機。

勝群金屬董事長陳武華說，勝群鋁門窗總代理日本防霾紗網，網面材質為玻璃纖維，毛絲面為奈米纖維塗層，用戶只需更換防霾紗網即可使用，能阻隔81.4％PM2.5，還能保有空氣流通，一季使用灑水器清洗即可。

●室內防霾利器超級比一比：

1.空氣清淨機： 空間靈活運用，但要考量坪效、通風問題

2.熱交換機： 加掛濾網，效能高，但需要通風孔，設置較不便

3.防霾紗窗： 換紗窗即可，但有使用年限。

資料來源／勝群鋁門窗、白佳原教授等

豐榖建設業務部襄理王木林說明，全熱交換器主機隱藏在前陽台天花板內，通風管接進室內...
豐榖建設業務部襄理王木林說明，全熱交換器主機隱藏在前陽台天花板內，通風管接進室內，建議新屋裝潢前，預留好通風孔。記者趙容萱／攝影
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豐榖建設業務部襄理王木林說明，裝設全熱交換器，必須有通風管接進室內，建議新屋裝潢...
豐榖建設業務部襄理王木林說明，裝設全熱交換器，必須有通風管接進室內，建議新屋裝潢前，預留好通風孔。記者趙容萱／攝影
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勝群金屬董事長陳武華（中）示範，有裝設防霾紗網（左側玻璃罩）阻擋煙霧，較一般紗窗...
勝群金屬董事長陳武華（中）示範，有裝設防霾紗網（左側玻璃罩）阻擋煙霧，較一般紗窗（右側玻璃罩）強。記者趙容萱／攝影
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空氣清淨機PM2.5空氣品質
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